1.7 مليون دولار.. كاف يتعرض لخسائر فادحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية

كشف الخبير التحكيمي عامر العماير عن حجم الخسائر التي يتكبدها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) من بطولة الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم المقبل 2025-2026.



وقال العماير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن بطولة الكونفدرالية الإفريقية تُسبب خسائر للاتحاد الإفريقي تُقدر بنحو مليون و728 ألف دولار، وذلك وفقًا لميزانية الكاف للعام المالي 2025-2026.



وأوضح العماير أن إجمالي الإيرادات المتوقعة من البطولة يبلغ 14 مليونًا و892 ألف دولار، في حين تصل المصروفات إلى 16 مليونًا و620 ألف دولار، ما يؤدي إلى تحقيق خسارة مالية صافية.