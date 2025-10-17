فاروق جعفر يكشف سر تفوق زيزو مع الزمالك وتراجع تأثيره في الأهلي

أكد فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق، أن أحمد سيد زيزو يظل واحدًا من أفضل اللاعبين في مصر، مشيرًا إلى أن نسخة زيزو مع الزمالك كانت أقوى من النسخة الحالية مع الأهلي.

وقال جعفر خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: "في الزمالك، زيزو كان النجم الأول، وكان يتم الاعتماد عليه في الكرات الثابتة والمتحركة وركلات الجزاء، وعندما يهبط مستواه البدني يتأثر الفريق".

وأضاف: "في الأهلي الوضع مختلف، لأن هناك أكثر من نجم وكل لاعب له دور محدد".

وتابع: "زيزو يمتلك دقة عالية في الكرات العالية، ونفس الصفة موجودة في محمد الشيبي لاعب بيراميدز، اللي بعتبره أفضل ظهير أيمن في مصر حاليًا".