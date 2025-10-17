كريم نيدفيد: رمضان صبحي ليس صديقي.. وهذا موقفي من اللعب للزمالك

أكد إطلاق كثيف للرصاص الحي، لاعب الأهلي السابق وسيراميكا الحالي، أنه لم يهاجم رمضان صبحي بعد رحيله عن القلعة الحمراء وانتقاله إلى بيراميدز في 2020.

وقال في تصريحات عبر برنامج “ملعب أون” إنه عبّر فقط عن مشاعره في لحظة رحيل زميله، مضيفاً: “كل شخص مسؤول عن قراره”.

وأوضح أن علاقته برمضان كانت في إطار الكرة فقط وليست صداقة قوية، مؤكداً أنه لم تكن هناك تواصلات بينهما خلال احترافه الخارجي، وعند عودتهما معاً إلى الأهلي اقتصر التواصل على التدريبات.

سيراميكا والاستقرار الفني

تحدث نيدفيد عن استقراره في سيراميكا قائلاً إن النادي يتمتع بأجواء ثابتة تجعل اللاعبين يفضلون الاستمرار فيه، مشيداً بالمدير الفني علي ماهر الذي وصفه بأنه “يحارب من أجل لاعبيه” وله فضل كبير عليه. كما نفى تلقيه أي عروض من الزمالك خلال فترة رحيله عن الأهلي.

كولر وموسيماني.. مقارنة فنية

روى نيدفيد وجهة نظره في أسلوبي التدريب لكولر وموسيماني، قائلاً إن كولر كان عادلاً ولا يستبعد أي لاعب لأسباب شخصية، بينما موسيماني كان يكتفي بـ20 دقيقة فنية فقط في التدريب ويترك الباقي لجهازه المعاون.

ناصر ماهر والزمالك

وعن انتقال زميله السابق ناصر ماهر إلى الزمالك، أوضح أنه لم يُصدم من الخطوة، رغم أنه لم يتوقعها. وعلّق: “ناصر لم يكن مرتبطاً بالأهلي بصورة كبيرة، لذلك لم أندهش من انتقاله للفريق الأبيض”.

لاعبون لا ينتقلون إلى الزمالك

ذكر نيدفيد أن هناك أسماء في الأهلي من المستبعد انتقالها إلى الزمالك مثل محمد هاني ومحمد الشناوي، بينما اعتبر أن انتقال باقي اللاعبين أصبح وارداً في ظل كثرة العروض والمغريات.



موقفه من اللعب للزمالك

وفي ختام حديثه، أكد نيدفيد أنه لا يعتقد أنه سيقبل عرضاً من الزمالك إذا وصله، رغم احترامه لتاريخه وجماهيريته، مبرراً ذلك بأن اللاعب الذي تربى في الأهلي يصعب عليه تمثيل منافسه التقليدي.



