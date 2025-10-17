قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة ٢ جنيه للتر.. رسميا رفع أسعار البنزين والسولار
زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب الفلبين.. انهيارات ومخاوف من توابع جديدة
طريقة استخراج الفيش الجنائي والمستعجل 2025
الحكومة تكشف موقف العقارات المهددة بالانهيار في الإسكندرية
تجاوز الـ 5700 .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
هل سماع الأذان شرط لحضور لصلاة الجماعة؟..الإفتاء تجيب
1.7 مليون دولار.. كاف يتعرض لخسائر فادحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
سفير مصر السابق بتل أبيب يكشف الوجه الخفي لمعاملة الأسرى بسجون الاحتلال
كيلو الطماطم بـ17.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
القومي للمرأة يهنئ أماني عصفور لتوليها رئاسة الرابطة الدولية للطبيبات
عاودت الانخفاض.. أسعار الدواجن اليوم في الأسواق
كيفية أداء الصلاة بالنسبة لشخص مريض كبير في السن..الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم نيدفيد: رمضان صبحي ليس صديقي.. وهذا موقفي من اللعب للزمالك

كريم نيدفيد
كريم نيدفيد
رباب الهواري

أكد إطلاق كثيف للرصاص الحي، لاعب الأهلي السابق وسيراميكا الحالي، أنه لم يهاجم رمضان صبحي بعد رحيله عن القلعة الحمراء وانتقاله إلى بيراميدز في 2020. 

وقال في تصريحات عبر برنامج “ملعب أون” إنه عبّر فقط عن مشاعره في لحظة رحيل زميله، مضيفاً: “كل شخص مسؤول عن قراره”.

وأوضح أن علاقته برمضان كانت في إطار الكرة فقط وليست صداقة قوية، مؤكداً أنه لم تكن هناك تواصلات بينهما خلال احترافه الخارجي، وعند عودتهما معاً إلى الأهلي اقتصر التواصل على التدريبات.

سيراميكا والاستقرار الفني

تحدث نيدفيد عن استقراره في سيراميكا قائلاً إن النادي يتمتع بأجواء ثابتة تجعل اللاعبين يفضلون الاستمرار فيه، مشيداً بالمدير الفني علي ماهر الذي وصفه بأنه “يحارب من أجل لاعبيه” وله فضل كبير عليه. كما نفى تلقيه أي عروض من الزمالك خلال فترة رحيله عن الأهلي.

كولر وموسيماني.. مقارنة فنية

روى نيدفيد وجهة نظره في أسلوبي التدريب لكولر وموسيماني، قائلاً إن كولر كان عادلاً ولا يستبعد أي لاعب لأسباب شخصية، بينما موسيماني كان يكتفي بـ20 دقيقة فنية فقط في التدريب ويترك الباقي لجهازه المعاون.

ناصر ماهر والزمالك

وعن انتقال زميله السابق ناصر ماهر إلى الزمالك، أوضح أنه لم يُصدم من الخطوة، رغم أنه لم يتوقعها. وعلّق: “ناصر لم يكن مرتبطاً بالأهلي بصورة كبيرة، لذلك لم أندهش من انتقاله للفريق الأبيض”.

لاعبون لا ينتقلون إلى الزمالك

ذكر نيدفيد أن هناك أسماء في الأهلي من المستبعد انتقالها إلى الزمالك مثل محمد هاني ومحمد الشناوي، بينما اعتبر أن انتقال باقي اللاعبين أصبح وارداً في ظل كثرة العروض والمغريات.
 

موقفه من اللعب للزمالك

وفي ختام حديثه، أكد نيدفيد أنه لا يعتقد أنه سيقبل عرضاً من الزمالك إذا وصله، رغم احترامه لتاريخه وجماهيريته، مبرراً ذلك بأن اللاعب الذي تربى في الأهلي يصعب عليه تمثيل منافسه التقليدي.


 

كريم نيدفيد الأهلي رمضان صبحي اخبار الاهلي ناصر ماهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

زيادة مرتقبة في البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

البنزين

اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص

الأهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة

مشغولات ذهبية

قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

مشغولات ذهبية

صعود جديد فى أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدولار

أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

بالأسماء.. ننشر أسماء المترشحين على دائرتي محافظة دمياط بـ انتخابات مجلس النواب

ننشر أسماء المرشحين على دائرتي محافظة دمياط بـ انتخابات مجلس النواب

بالأسماء.. ننشر أسماء المترشحين على دوائر محافظة أسيوط بـ انتخابات مجلس النواب

ننشر أسماء المرشحين على دوائر محافظة أسيوط بـ انتخابات مجلس النواب

بالأسماء.. ننشر أسماء المترشحين على دائرتي محافظة جنوب سيناء بـ انتخابات مجلس النواب

ننشر أسماء المرشحين على دائرتي جنوب سيناء بـ انتخابات مجلس النواب

بالصور

أجملهم نيللي كريم وأمينة خليل.. إطلالات شبابية في مهرجان الجونة| صور

اطلالات
اطلالات
اطلالات

برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لي لي تقدم فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة

لي لي
لي لي
لي لي

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

فيديو

جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

بولييه يكتشف مصر .. جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد