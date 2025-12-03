قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع التضخم في تايلاند للشهر الثامن على التوالي مع هبوط أسعار الطاقة

كشفت بيانات وزارة التجارة التايلاندية اليوم /الأربعاء/، أن معدل التضخم السنوي سجّل قراءة سلبية للشهر الثامن على التوالي خلال نوفمبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار الطاقة وتدابير حكومية موجهة لخفض تكاليف المعيشة.


وذكرت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية، أن مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي تراجع بنسبة 0.49% على أساس سنوي في نوفمبر، بعد انخفاض بلغ 0.76% في أكتوبر، كما بقي التضخم دون النطاق المستهدف من البنك المركزي بين 1% و3%- للمرة التاسعة على التوالي.


وقال نانتابونج تشيراليرسبونج رئيس مكتب السياسات والاستراتيجيات التجارية في تايلاند خلال مؤتمر صحفي، إن الفيضانات الشديدة التي ضربت جنوب البلاد لم يكن لها تأثير يُذكر على التضخم.


أما التضخم الأساسي- الذي يستثني أسعار الطاقة والسلع والطازجة- فقد ارتفع بنسبة 0.66% على أساس سنوي، بحسب وزارة التجارة التايلاندية.


وخلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2025، انخفض التضخم الرئيسي بنسبة 0.12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.


وتوقعت الوزارة أن يتراوح التضخم في عام 2026 بين 0.0% و1.0%.


ويتوقع اقتصاديون أن يُقدِم البنك المركزي التايلاندي على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب في 17 ديسمبر، وذلك بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 1.50% في أكتوبر.


وقال محافظ البنك المركزي التايلاندي فيتاي راتاناكورن، إنه يرى مجالًا لخفض الفائدة، لكنه شدد على أن تأثير ذلك سيكون محدودًا في اقتصاد يعاني من مشكلات هيكلية.

وزارة التجارة التايلاندية انخفاض أسعار الطاقة تدابير حكومية خفض تكاليف المعيشة

