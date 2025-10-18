موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي الجديد بعد تأجيلها من كاف

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعديل موعد مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر، أن يواجه الزمالك ديكيداها الصومالي اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي الجديد بعد تأجيله من كاف

وجاء تعديل الموعد لتكون المباراة في السابعة مساء بدلًا من السادسة كما كان مقررًا في البداية.

وجاء التأجيل بطلب من نادي ديكيداها، بالتنسيق مع الزمالك، نظرًا لاعتبارات تتعلق بحقوق البث الفضائي، حيث وافق "كاف" على تأخير انطلاق المباراة لمدة ساعة واحدة، وأخطر الناديين بالموعد الجديد بشكل رسمي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.