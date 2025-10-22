قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
رياضة

وصول طاقم التحكيم إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك وديكيداها

منتصر الرفاعي

وصل إلى القاهرة اليوم الأربعاء طاقم التحكيم المغربي المكلف بإدارة مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون الطاقم من الحكم المغربي سمير قزاز حكمًا للساحة، ويعاونه كل من زكريا برينسي وهشام آيت عبو كمساعدين، بينما يتولى مصطفى كشاف مهمة الحكم الرابع.

كما أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة المراقب العام للمباراة إلى الليبي جمال سالم إمبايا، فيما يتولى جيروم إيفونج نزولو من الجابون مراقبة أداء الحكام.

يذكر أن الزمالك كان قد حقق فوزًا كبيرًا على ديكيداها الصومالي بسداسية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أُقيم على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام بالقاهرة.

الزمالك وديكيداها مباراة الزمالك وديكيداها بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية حكام مباراة الزمالك وديكيداها

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

مايان السيد

مايان السيد بعد عرض فيلم "ولنا في الخيال حب" في الجونة: من أجمل أيام حياتي

قان أورغانجـي أوغلو فى مهرجان الجونة

حقيقة اعتزاله وشعبيته العربية.. ملخص تصريحات الممثل التركي قان أورغانجـي أوغلو

القومي للترجمة

القومي للترجمة يطلق جائزة أفضل كتاب مترجم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بالصور

اكتشاف كنز من السيارات الفاخرة مخفية داخل فندق فخم مهجور

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة.. تساعد على منع تجلط الدم بشكل آمن

محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

فيديو

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

