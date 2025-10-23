قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات
مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
حوادث

إصابة 11 شخصًا في تصادم نقل وميكروباص بطريق أسيوط منفلوط الزراعي

إصابة 11 شخصًا في تصادم ربع نقل وميكروباص بطريق أسيوط/ منفلوط الزراعي
إصابة 11 شخصًا في تصادم ربع نقل وميكروباص بطريق أسيوط/ منفلوط الزراعي
إيهاب عمر

أصيب 11 شخصًا في حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل وميكروباص ،اليوم الخميس، بطريق أسيوط/منفلوط الزراعي ناحية مدخل قرية المندرة وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تصادم سيارتين بطريق أسيوط 

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ناحية مدخل قرية المندرة ووجود مصابين .

11 مصابا بكسور وكدمات 

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل ، وأسفر الحادث عن إصابة كل من حماده محمد حسانين، 34 عاما ،كدمات وسحجات ، و محمود إبراهيم أحمد، 25 عاما، كسر بالساعد الأيمن، و شهد موسى أحمد محمد، 18 عاما، ما بعد الارتجاج ، و مريم محمد فوزي، 16 عاما، كسر بالضلوع، و محمد صابر كتبي، 14 عاما، كسر بالساق الأيسر ، و مصطفى أحمد محمد، 24 عاما، خلع بالكتف الأيمن ، و رشا سرحان أحمد، 30 عاما، خلع بالكتف الأيمن ، و يوسف شعبان محمود، 30 عاما، كسر بالكتف الأيمن، و مصطفى محمود أحمد، 38 عاما، كسر بالفخذ الأيسر ، و محمد يحيى بكر، 42 عاما،  كسر بالقدم اليسرى ، و الشيماء حسن عطية، 19 عاما، كدمات وسحجات مقيمين جميعا مركز منفلوط.


تم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي ومستشفى جامعة الأزهر بأسيوط لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق.

