تموين أسيوط يحرر 37 محضرا لموازين غير مدموغة بحي شرق

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط بالاشتراك مع هيئة الدمغة والموازين 37 محضرا لمحال تجارية، بسبب عدم دمغ الموازين وعدم صلاحية بعضها للاستخدام.

تكثيف الحملات التموينية على الأسواق



يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذًا لتعليمات اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفات، قادت مديرية التموين بأسيوط حملة موسعة بالتعاون مع هيئة الدمغة والموازين استهدفت التفتيش على الموازين بنطاق حي شرق أسيوط.

تحرير 37 محضرًا لعدم دمغ الموازين

وأسفرت الحملة عن تحرير 37 محضرًا لمخالفات تمثلت في عدم دمغ الموازين من قبل هيئة الدمغة والموازين وعدم صلاحية بعضها للاستخدام.

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، وبرئاسة عز محمد عبد الرحمن ومحمد بكر مفتشي مديرية التموين و عادل محمد إبراهيم مدير مكتب هيئة الدمغة والموازين بأسيوط، وآلاء عادل إبراهيم من هيئة الدمغة والموازين بالوادي الجديد.

واكد خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط على استمرار الحملات المكثفة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، وضمان التزام جميع الأنشطة التجارية بالقوانين والضوابط المعمول بها.