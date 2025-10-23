إجلاء طبي .. مدير منظمة الصحة العالمية: لا يزال هناك 15 ألف شخص بقطاع غزة ينتظرون دورهم

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، أنه لا يزال هناك 15 ألف شخص بقطاع غزة ينتظرون دورهم، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ونفذت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس أول عملية إجلاء طبي من قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، حيث تم نقل 41 مريضاً في حالة حرجة و145 مرافقاً لهم إلى خارج القطاع، وفق ما صرّح به المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.



وقال غيبرييسوس في منشور عبر منصة “إكس” : المنظمة نفذت عملية الإجلاء لأول مرة منذ وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن نحو 15 ألف مريض ما زالوا ينتظرون الحصول على إذن لتلقي العلاج خارج القطاع، داعياً الدول إلى إبداء التضامن وفتح جميع المسارات لتسريع عمليات الإجلاء الطبي.



يشار إلى أن الرئيس الأمريك دونالد ترمب أعلن في 9 أكتوبر أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.