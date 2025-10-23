فيريرا يستقر على حارس الزمالك أمام ديكيداها الصومالي

استقر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الدفع بالحارس محمد عواد في التشكيل الأساسي لمباراة الفريق أمام ديكيداها الصومالي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الجمعة.

وجاء قرار فيريرا بمنح عواد فرصة المشاركة، بعد أن تولى محمد صبحي حراسة مرمى الزمالك في جميع المباريات السابقة، حيث يسعى المدير الفني لتجهيز الحارس المخضرم للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها بطولة السوبر المصري.

ويعد اللقاء فرصة مهمة لعواد للعودة إلى أجواء المباريات الرسمية بعد فترة غياب، خاصة أنه يمتلك خبرات كبيرة قد يحتاجها الفريق في المواجهات القوية المنتظرة خلال الفترة المقبلة.