الصحة العالمية تحذر :الأوبئة في قطاع غزة خرجت عن السيطرة والوضع جدا خطير

أكدت الصحة العالمية أن الأوبئة في قطاع غزة خرجت عن السيطرة والوضع جدا خطير.

ومن جانبها ؛ حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، حنان بلخي، من أن انتشار الأوبئة في قطاع غزة الذي بات "خارجا عن السيطرة"، مشيرة إلى أن 13 مستشفى فقط من أصل 36 تعمل بشكل جزئي في مختلف مناطق القطاع.

واشارت بلخي في تصريحات لها إلى إن القطاع الصحي في غزة تم تفكيكه بالكامل، ولم يتبق سوى القليل جدا من نظام الرعاية الصحية،وفقا لوكالة قدس برس.

ونوهت إلى أن انتشار الأمراض المعدية مثل التهاب السحايا ومتلازمة غيلان-باريه والإسهال والأمراض التنفسية أصبح خارج السيطرة، مؤكدة أن حجم العمل المطلوب لإصلاح الوضع الصحي "لا يمكن تخيله" وسيتطلب التعافي "خطوة بخطوة".

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، تعتمد مدينة غزة على ثمانية مراكز صحية فقط تعمل جزئيا، في حين لا يوجد في شمال القطاع سوى مركز صحي واحد، ولا تمتلك المراكز العاملة ما يكفي من الطواقم الطبية لاستئناف الخدمات الحيوية.

وألمحت بلخي إلى أن إعادة بناء القطاع الصحي في غزة ستتطلب مليارات الدولارات وعقودا من العمل، بسبب حجم الدمار الكبير في المستشفيات، وصعوبة حصر الأضرار بدقة نتيجة القيود على الحركة داخل القطاع.

وشددت على أن المنشآت الصحية تعرضت منذ السابع من أكتوبر 2023 لأكثر من 800 هجوم، وفق بيانات الأمم المتحدة، محذرة من أن "الأطفال الذين وُلدوا خلال العامين الماضيين لم يتلقّ كثير منهم أي جرعات من التطعيمات.