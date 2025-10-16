صحة غزة: إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة حتى الأن 120 جثماناً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استلام 30 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 120 جثماناً.

وفي بيان لها ، أكدت الوزارة الفلسطينية أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين.

ونوهت الوزارة في بيانها أنه تم التعرف حتى اللحظة على هوية 4 شهداء من قبل ذويهم، من خلال رابط الإستدلال الذي تم نشره والمرفق أدناه.