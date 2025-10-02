صحة غزة: الوصول إلى مستشفيات رئيسية أصبح خطيرًا جدًا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس ومستشفى الحلو الدولي أصبح خطيرًا للغاية، وذلك في ظل التصعيد المستمر للأوضاع الميدانية في القطاع.

حصار وقصف يهددان عمل الطواقم الطبية

وأكدت الوزارة أن الطواقم الطبية تجد صعوبة بالغة في التنقل والوصول إلى أماكن عملها، خاصة مع تعرض محيط المستشفيات للقصف أو التهديدات المباشرة، مما يعطل الخدمات الصحية الحيوية ويعرض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر.

دعوات لتأمين المنشآت الصحية

ودعت وزارة الصحة الجهات الدولية والحقوقية إلى التدخل الفوري والعاجل لتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية، مشيرة إلى أن استمرار هذا الوضع يهدد بانهيار المنظومة الصحية في القطاع وسط تزايد أعداد المصابين والنازحين.