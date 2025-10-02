غزة: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس والحلو أصبح خطير جدًا

أكدت وزارة الصحة في غزة أن الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس ومستشفى الحلو أصبح خطير جدًا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأعلن أسطول الصمود وصول إحدى السفن والتي تُدعي "ميكينو" إلى المياه الساحلية لقطاع غزة بنجاح.



وقال أسطول الصمود في بيان له إن السفينة "عمر المختار" تعرضت لاعتراض من زوارق حربية إسرائيلية.

وكان أسطول الصمود في وقت لاحق ، ذكر أن 10 سفن على الأقل من أسطول الصمود ما زالت تواصل الإبحار وباتت على مسافة 40 ميلاً بحرياً عن غزة.

وكان أسطول الصمود الدولي كشف عن أن قوات البحرية الإسرائيلية اعتدت على 19 سفينة واعتقلت نشطاء كانوا على متنها، مشيرًا إلي أن نحو 30 قاربًا آخرين مازالت تبحر على بعد 46 ميلًا من سواحل غزة.