بأداء قياسي .. الجيزة على رأس المحافظات الأكثر تفاعلًا مع شكاوى المواطنين |تفاصيل
الأزهر يكشف عن خماسيَّة البركة في طلب العِلم .. تعرّف عليها
18 اجتماعًا لتعزيز التعاون.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح أبوابها للاستثمارات التركية
علاقة شرعية وانتوا مالكم.. الفنانة منى هلا عن زواجها المدني
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة
ظل الرئيس.. 3 مطبات تواجه سيد عبدالحفيظ في الأهلي
الغرباوي وقيادات التعليم يشهدون طابور بورسعيد الرسمية للغات
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة النقل النهري ويفتح باب التظلمات غدًا
أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي
الغندور يكشف مستجدات ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك
للأسف مش جنبه .. بتول الحداد تعلن عن دخول والدها العناية المركزة
الدفاع المدني السوداني يحذر: الفيضانات تحاصر 7 مناطق بالخرطوم
توك شو

غزة: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس والحلو أصبح خطير جدًا

هاجر ابراهيم

أكدت وزارة الصحة في غزة أن الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس ومستشفى الحلو أصبح خطير جدًا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأعلن أسطول الصمود وصول إحدى السفن والتي تُدعي "ميكينو" إلى المياه الساحلية لقطاع غزة بنجاح.

وقال أسطول الصمود في بيان له إن السفينة "عمر المختار" تعرضت لاعتراض من زوارق حربية إسرائيلية.

وكان أسطول الصمود في وقت لاحق ، ذكر أن 10 سفن على الأقل من أسطول الصمود ما زالت تواصل الإبحار وباتت على مسافة 40 ميلاً بحرياً عن غزة.

وكان أسطول الصمود الدولي كشف عن أن قوات البحرية الإسرائيلية اعتدت على 19 سفينة واعتقلت نشطاء كانوا على متنها، مشيرًا إلي أن نحو 30 قاربًا آخرين مازالت تبحر على بعد 46 ميلًا من سواحل غزة.

وزارة الصحة غزة مجمع الشفاء القدس مستشفى الحلو

