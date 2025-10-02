قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك سيحسم مصير فيريرا عقب مباراة غزل المحلة| تفاصيل
بعد إجازة 6 أكتوبر .. هل انتهت العطلات الرسمية في 2025 ؟
البحرية المصرية في أكتوبر 73.. إغلاق مضيق باب المندب وقصف أهداف العدو الساحلية
أسطول الصمود يعلن وصول السفينة "ميكينو" إلى المياه الساحلية لقطاع غزة
انخفاضات كبيرة بأسعار الطماطم خلال أيام .. والوزير يوضح أسباب الارتفاعات
خارجية إسرائيل: سنبدأ إجراءات ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا فور وصولهم
واشنطن ترفض تعليقات بابا الفاتيكان بشأن "سياسة المهاجرين"
نفس خطى الرئيس الكولومبي .. قرار تركي عاجل بعد الهجوم على أسطول الصمود
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم جميع الصفوف .. حمل الآن
هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد الظهر لمن يستيقظ متأخرًا؟.. خلاف بين العلماء
الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من إسرائيل سيواجه برد أقسى وأكثر صرامة
أخبار العالم

خارجية الاحتلال تعلن بدء إجراءات ترحيل ركاب أسطول الصمود إلى أوروبا

أسطول الصمود - أرشيفي
أسطول الصمود - أرشيفي
محمود نوفل

بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء ترحيل ركاب أسطول الصمود المتجه إلى غزة إلى دولة الاحتلال لبدء إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال .

يأتي ذلك في ظل الوقت الذي أعلن فيه الأسطول  أن 10 سفن على الأقل من أسطول الصمود ما زالت تواصل الإبحار وباتت على مسافة 40 ميلاً بحرياً عن غزة.

وكان أسطول الصمود الدولي كشف عن أن قوات البحرية الإسرائيلية اعتدت على 19 سفينة واعتقلت نشطاء كانوا على متنها، مشيرًا إلي أن نحو 30 قاربًا آخرين مازالت تبحر على بعد 46 ميلًا من سواحل غزة.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن قواتها البحرية اعترضت عدداً من سفن أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، مؤكدة أنها تعمل على نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي لضمان سلامتهم.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من تنفيذ عملية السيطرة على بعض السفن واعتقال نشطاء كانوا على متنها.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن الركاب الذين تم اعتراضهم «بأمان وبصحة جيدة»، وإن الأسطول المعترض خضع لعملية تفتيش قبل نقله إلى ميناء أسدود.

وأضافت أن سفن الأسطول التي تم اعتراضها لا تزال قيد السيطرة، مع ترقب استمرار العمليات  لتأمين السيطرة الكاملة على جميع الوحدات.

وكانت وسائل إعلام عربية ودولية أفادت في وقت سابق بأن مروحيات وسفن حربية اسرائيلية أحاطت بأسطول الصمود في عرض البحر، ما أدى إلى انقطاع الاتصالات بين السفن.

وفي هذا الإطار، أكدت البحرية الإسرائيلية أنها خاطبت الأسطول وحذّرته من أنه يقترب من «منطقة قتال نشطة»، وطالبته بتغيير مساره إلى ميناء أسدود لإخضاع المساعدات للفحص الأمني.

وأفادت أن بعض القوارب، من بينها «ألما» و«سيروس»، تم اعتراضها بعد تحذير مسبق من مواصلة الإبحار نحو غزة.

من جهتها، أشار منظمو الأسطول إلى أن وضع بعض الطواقم والمشاركين ما يزال مجهولاً، وأنهم يعملون على تتبّع أوضاع جميع السفن.

وقالت مصادر إسرائيلية لقناة 13 إن عملية السيطرة ستستمر إلى يوم الخميس، وأن الناشطين المحتجزين سيُرحلّون لاحقاً إلى بلدانهم.

وفقاً لتقارير وكالة رويترز، فإن قيادة الجيش الإسرائيلي اعتبرت الأسطول عملاً استفزازياً وليس مشروعا إنسانياً، فيما أكد منظمون أن اعتراض السفن تم في مياه دولية وباستخدام القوة، وأن الاتصالات تم تعطيلها قبل الاقتحام، وفقا لـ رويترز.

كما أفاد شهود بأن القوات اقتربت من السفن بسرعة كبيرة، واقتحمت بعضها بعد تعطيل كاميرات البث المباشر. 

