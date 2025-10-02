قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس كولومبيا يشكك في خطة ترامب للسلام في غزة ويصفها بـ “أكذوبة”
أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة
أمازون تكشف عن أجهزة Echo جديدة بذكاء اصطناعي متطور
بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات
انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب
إسرائيل تقتاد سفنًا من «أسطول الصمود» إلى موانئ خفية وسط تنديد دولي متصاعد | فيديو وصور
أسطول الصمود يتهم البحرية الإسرائيلية باستخدام القوة المفرطة ضد سفنه المدنية
اللجنة العامة بالنواب توافق على اعتراض الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية
مظاهرات تندلع في أوروبا احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود
رابطة الأندية تحسم الجدل: جماهير الزمالك لم تسب زيزو في مباراة القمة
اسطول الصمود: الاعتراض الإسرائيلي للسفن عنيف وغير قانوني يستهدف مدنيين عزل بالمياه الدولية
الأحوال الجوية اليوم: تفاصيل الشبورة والأمطار ونشاط الرياح والأتربة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسطول الصمود يتهم البحرية الإسرائيلية باستخدام القوة المفرطة ضد سفنه المدنية

أسطول الصمود
أسطول الصمود
القسم الخارجي

في تصاعد أخر للتوتر حول أسطول الإغاثة المتجه نحو غزة، اتهم منظمو أسطول الصمود العالمي البحرية الإسرائيلية بشن هجمات مباشرة على بعض السفن المدنية، مستخدمة مدافع المياه، والتصادم العمدي، في خرق صريح للقانون الدولي البحري. 

وأضاف البيان أن إسرائيل تمارس «عدوانًا نشطًا» ضد السفن التي لا تزال في عرض البحر، في محاولة لإرهاب المشاركين وفرض الخضوع.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء اسوشيتدبرس AP News، أفاد ناشطون أن قوات إسرائيلية شنت هجمات على السفن باستخدام مدافع المياه، وأجبرت بعض القوارب على التراجع أو تغيير المسار. 

وقد أُشير إلى أن بعض السفن تعرّضت لمحاولة «اقتحام معطّلة الاتصالات»، وأُخضعت لعمليات اقتحام بعد تعطيل البث المباشر والاتصالات من على متنها، وفقا لـ ذا جارديان

ومن بين السفن التي أُبلغ عن استهدافها مدافع المياه ورد اسم “ألما” و”سيروس” وفقًا للتقارير، بينما أشار البيان الرسمي لأسطول الصمود إلى أن سفينة “فلوريدا” تعرّضت عمداً لحالة تصادم بحري بصحبة أدوات ملاحية إسرائيلية، في محاولة لتعطيل قدراتها أو إجبارها على التوقف.

وأعلن المنظمون فقدان الاتصال مع عدد من السفن والطواقم، قائلين إنهم يعملون على تتبّع أوضاع جميع المشاركين ومعرفة موقعهم بدقة. وأكد البيان أن اقتحامات السفن واستخدام القوة المفرطة (من بينها مدافع المياه وعطل الاتصالات) تُعدّ انتهاكات صارخة لحقوق المدنيين وقواعد حماية السفن المدنية في المياه الدولية.

وتأتي هذه الاتهامات في سياق عمليات اعتراض سابقة أُبلغ عنها لأسطول الصمود، إذ تقول السلطات الإسرائيلية إنها توجهت إلى بعض السفن بعد تحذيرها أنها دخلت «منطقة قتال نشطة» وانتهكت الحصار البحري القانوني، وطلبت تغيير مسارها نحو ميناء أسدود، وفقا لـ رويترز. 

ولكن المنظمين يرفضون أي اعتماد على طريق بديل، معتبرين أن تصرف إسرائيل يمثل استخدامًا للقوة في المياه التي لا تملك سيادة عليها.

من الناحية القانونية، فإن استخدام القوة ضد سفن مدنية في المياه الدولية يخضع لقيود صارمة بموجب القانون البحري الدولي، ولا يجوز سوى إذا كانت السفن تشكّل تهديدًا عسكريًا حقيقيًا. اعتراض سفن تُعلن أنها تحمل مساعدات سلمية ويُستخدم ضدها العنف يُثير تساؤلات حول شرعية مثل هذه الإجراءات.

وتشدّد التطورات الأخيرة الضغوط الدولية على إسرائيل، وتدفع الدول المعنية إلى استنكارات أو تحركات دبلوماسية لحماية الناشطين المدنيين وتأكيد حق وصول المساعدات إلى غزة.

أسطول الإغاثة غزة أسطول الصمود العالمي البحرية الإسرائيلية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

ترشيحاتنا

جامعة المنوفية

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

بالصور

جومانا مراد تخطف الأنظار ببدلة وحقيبة بـ900 ألف جنيه

جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها
جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها
جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها

فستان زفافها أسطوري.. وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في إسبانيا

وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا
وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا
وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. استمتع دون تهور

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. احم قلبك أولا

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر

فيديو

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد