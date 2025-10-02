قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغييرات مرتقبة في تشكيل الزمالك قبل مواجهة المحلة
نائب وزير الصحة يجري زيارة مفاجئة لمستشفى كفر الزيات ويوجه بإجراءات صارمة
جدل حول دور سد النهضة في فيضانات السودان..حقيقة أم إشاعة؟ | تقرير
تأجيل لحين آخر.. شوبير يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد
مدبولي يُوجه بتعزيز آليات رصد الاستغاثات الطبية مع تقديم أفضل استجابة ممكنة
من القمر العملاق إلى زخات الشهب.. 8 ظواهر فلكية مميزة تزين سماء أكتوبر 2025
صفحة مجمع اللغة العربية الرسمية تتعرّض للاختراق وتنشر صورًا إباحية
القبض على مدرس تعدى على طفل داخل مدرسة بالجيزة
زيادة جديدة .. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس
الخارجية البريطانية: نعبر عن بالغ قلقنا إزاء اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود المتجه لغزة
مدبولي يتراس اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفات
حد يسيب القمر دي؟.. عبد الله نجل غادة عادل يكشف كواليس طلاقها من والده
توك شو

لندن: نتواصل مع عائلات البريطانيين في أسطول المساعدات المتجه إلى غزة

هاجر ابراهيم

أعلنت الخارجية البريطانية، انهم يتواصلون مع عائلات عدد من البريطانيين المشاركين في أسطول المساعدات المتجه إلى غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلن أسطول الصمود وصول إحدى السفن والتي تُدعي "ميكينو" إلى المياه الساحلية لقطاع غزة بنجاح.

وقال أسطول الصمود في بيان له إن السفينة "عمر المختار" تعرضت لاعتراض من زوارق حربية إسرائيلية.

وكان أسطول الصمود في وقت لاحق ، ذكر أن 10 سفن على الأقل من أسطول الصمود ما زالت تواصل الإبحار وباتت على مسافة 40 ميلاً بحرياً عن غزة.

وكان أسطول الصمود الدولي كشف عن أن قوات البحرية الإسرائيلية اعتدت على 19 سفينة واعتقلت نشطاء كانوا على متنها، مشيرًا إلي أن نحو 30 قاربًا آخرين مازالت تبحر على بعد 46 ميلًا من سواحل غزة.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن قواتها البحرية اعترضت عدداً من سفن أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، مؤكدة أنها تعمل على نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي لضمان سلامتهم.
 

الخارجية البريطانية البريطانيين أسطول المساعدات غزة بريطانيا

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
عيد ميلاد ريهام حجاج
سامح يسري
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
