إسرائيل تعلن السيطرة على أكثر من 40 سفينة ضمن "أسطول الصمود العالمي"

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، عن تمكن قواتها من السيطرة على أكثر من 40 سفينة كانت ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الصمود العالمي"، وذلك في تحرك استباقي لمنع الأسطول من الوصول إلى سواحل قطاع غزة.

وذكرت الهيئة، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن العملية تمت بنجاح ودون وقوع حوادث كبيرة، وسط إجراءات أمنية مشددة ومتابعة بحرية دقيقة.

هيئة البث الإسرائيلية: العملية تمت بنجاح وسط متابعة أمنية مشددة

وكان أسطول الصمود يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال إرسال قافلة بحرية محملة بالمساعدات الإنسانية ومتضامنين دوليين.

وقد أثار تحرك الأسطول اهتمامًا واسعًا من منظمات دولية وحقوقية، وسط دعوات للسماح له بالوصول إلى وجهته دون تدخل عسكري.