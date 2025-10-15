صحة غزة: تسلمنا 45 جثمانًا لشهداء أفرج الاحتلال عنهم ضمن صفقة التبادل

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن استلام 45 جثمانا لشهداء أفرج الاحتلال الإسرائيلي عنهم اليوم، بواسطة منظمة الصليب الأحمر الدولية.

وقالت الوزارة، إن إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة ارتفع إلى 90 جثمانا.

وأكدت الوزارة، أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.

ومساء الثلاثاء، سلّم الاحتلال جثامين 45 شهيدًا، عبر الصليب الأحمر إلى مجمع ناصر الطبي بخانيونس جنوبي القطاع، وذلك بعد الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، والمتضمن تبادل الأسرى والجثامين بين حركة حماس و"إسرائيل"، بوساطة مصرية وقطرية وتركية وبإشراف أمريكي.