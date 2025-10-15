يديعوت أحرونوت: نتنياهو يدفع لإلغاء محاكمته.. وتحويل الأنظار عن فشل الحرب

مع اقتراب انتهاء الحرب واستقرار المشهد السياسي في إسرائيل مؤقتا، بدأت تتكشف ملامح تحرك مدبر يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هدفه الرئيس إلغاء محاكمته الجنائية الجارية منذ سنوات، وسط حملة منسقة شملت وزراء بارزين في حكومته، وفقا لما أفادت به مصادر مطلعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وفي تقرير نشرته الصحيفة العبرية صباح الأربعاء، قالت إن أجندة نتنياهو في "اليوم التالي" للحرب، لا تشمل لجان تحقيق أو مصالحة وطنية كما أعلن سابقا، بل ترتكز على شن حملة سياسية وإعلامية ممنهجة لإنهاء محاكمته وصرف الأنظار عن نتائج الحرب المخيبة، لا سيما فشل الحكومة في القضاء على حركة حماس أو تحقيق نصر حاسم.

ووفق الصحيفة، فقد بدأت الحملة بشكل فعلي يوم الإثنين في الكنيست، حيث ألمحت مصادر مقربة من نتنياهو عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تدخل مرتقب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القضية، وهو ما حدث بالفعل حين سأل ترامب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ علنًا: "ربما تمنح نتنياهو عفوًا؟".

وشهدت المحكمة صباح الأربعاء حضورا سياسيا لافتا، حيث توافد عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست لدعم نتنياهو خلال استئناف شهادته. من بين الحاضرين: رئيس الكنيست أمير أوحانا، وزير الاتصالات شلومو كاري، وزير الثقافة ميكي زوهار، وزيرة البيئة عيديت سيلمان، وعدد من نواب الليكود.

وبالتوازي مع الجلسة، أعلن وزير العدل ياريف ليفين عن مشروع قانون جديد يمكن الوزراء من تحديد مدة جلسات المحاكم في حالات الطوارئ، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة مباشرة لتقييد السلطة القضائية وتسهيل إنهاء محاكمة نتنياهو.

وتقول يديعوت إن هذه الحملة المنظمة تسير على مسارين متوازيين:

الأول، سعي مباشر لإلغاء محاكمة نتنياهو، وهو ما كان يشغل باله منذ بدء الإجراءات القضائية.

الثاني، تغيير جدول الأعمال العام، وصرف انتباه اليمين الإسرائيلي عن فشل الحرب وملفات تبادل الأسرى وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين محكوم عليهم بمؤبدات، وهي قضايا تحرج الحكومة أمام جمهورها الأساسي.

وقال مسؤول كبير في الليكود للصحيفة: "هذه الحملة ليست فقط لإنقاذ نتنياهو، بل أيضًا جزء من الصراع على اليوم التالي داخل الحزب، في ظل اقتراب الانتخابات التمهيدية".