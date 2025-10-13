بعد نبأ حضور نتنياهو.. أردوغان ورئيس الوزراء العراقي يهددان بمغادرة شرم الشيخ

أفادت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" بأن الرئيس رجب طيب أردوغان، كان يرغب في العودة إلى أنقرة قبل هبوط طائرته في شرم الشيخ حينما علم بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، سيحضر قمة شرم الشيخ قبل أن يتراجع الأخير.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، استأذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يحضر نتنياهو قمة شرم الشيخ، وبعد موافقة الرئيس السيسي تراجع نتنياهو متذرعا بالأعياد اليهودية.

وفي السياق نفسه، هدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بمغادرة شرم الشيخ إذا حضر نتنياهو إلى القمة قبل أن يتراجع بعد إعلان دولة الاحتلال عدم حضور رئيس الوزراء الذي لم يكن مدعو إلى القمة منذ البداية.

وبحث ترامب مع الرئيس السيسي مشاركة نتنياهو في القمة حينما علم الرئيس الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يشارك، حيث أخبره الأخير خلال ركوبهما السيارة من مطار بن جوريون إلى الكنيست الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وصل ترامب إلى إسرائيل وألقى خطابا مطولا في الكنيست الإسرائيلي تحدث خلاله عن عدد من الملفات أهمها اتفاق السلام في غزة، وأحداث السابع من أكتوبر وقضايا أخرى.

أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليين اليوم الاثنين.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، تسببت في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني في غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.