جوتيريش: الأمم المتحدة تدعم كل الجهود لإنهاء الصراع في غزة

وصل إلى شرم الشيخ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث ينضم إلى قادة العالم في "قمة السلام" التي تُعقد اليوم برئاسة مشتركة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب، والتي تهدف إلى وضع نهاية للحرب في غزة، وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.



ورحب الأمين العام بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين من قطاع في غزة، وجدد دعوته إلى إعادة رفات الرهائن الذين تُوفوا بقطاع غزة..داعيا جميع الأطراف على البناء على هذا الزخم، والوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، "من أجل إنهاء الكابوس في قطاع غزة".



وأكد أنطونيو جوتيريش دعم الأمم المتحدة لكل الجهود الرامية لإنهاء الصراع في غزة وتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين.