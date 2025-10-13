وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب أن نعمل على ضمان عودة جميع الرهائن ونزع سلاح حماس

شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الإثنين، عقب لقاءه مع نظيره الأمريكي بيت هيجسث، على ضرورة العمل لضمان عودة جميع الرهائن ونزع سلاح حماس.

وتوجه كاتس - في تصريحات له عقب الاجتماع ، أوردتها صحيفة يديعوت آحرنوت الإسرائيلية - بالشكر على الدعم الذي قدمته واشنطن من أجل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وقال "شددت على أننا يجب أن نعمل بكل طاقتنا لضمان عودة جميع الرهائن الأحياء والموتى منهم، وضمان نزع السلاح من حماس ونزع السلاح من غزة بما يتماشى مع خطة ترامب".

ويُشار إلى أن ترامب توجه في وقت سابق من اليوم إلى إسرائيل في زيارة تتزامن مع بدء عملية تبادل الرهائن والمعتقلين بين إسرائيل وحركة حماس، والتي جاءت في إطار خطة سلام أوسع، مؤكدًا أن الحرب في غزة انتهت بفضل هذه الجهود.