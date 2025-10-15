طعام غير متوقع يعالج الأنيميا والكوليسترول ويقوي العضلات

يعد العدس من الاطعمة الغنية بالفوائد الصحية والتي يزداد انتشارها خلال فصل الشتاء.

فوائد العدس



ووفقا لما جاء في موقع tuasaude نكشف لكم أهم الفوائد الرئيسية لتناول العدس ما يلي:

تعزيز مكاسب العضلات

العدس غني بالبروتين، مما قد يؤدي إلى زيادة كتلة العضلات، خاصةً عند تناوله مع الأرز أو المعكرونة أو الكينوا وتناول العدس مع هذه الحبوب يضمن حصولك على الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة لبناء العضلات.

العدس غنيٌّ بالحديد، وهو معدنٌ مهمٌّ لنقل الأكسجين في الدم وتُساعد هذه الخاصية على تحسين أدائك البدني، بالإضافة إلى تعزيز بناء العضلات.

خفض مستويات الكوليسترول



يمكن للعدس أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، فهو مصدر للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.

الأطعمة الغنية بالألياف، مثل العدس، تقلل امتصاص الدهون في الأمعاء، كما تحفز إفراز العصارة الصفراوية، مما يمنع إنتاج الكوليسترول في الكبد.

تعزيز فقدان الوزن



لأن البقوليات غنية بالألياف وتُبطئ هضم الطعام في المعدة، فإنها تُساعد على إنقاص الوزن فهي تُشعرك بالشبع لفترة أطول وتُقلل شهيتك.

ومع ذلك، لإنقاص الوزن، من الضروري أيضًا الحفاظ على نظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية وممارسة النشاط البدني بشكل منتظم.



الوقاية من فقر الدم

يمكن أن يساعد العدس في الوقاية من فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد.

الحديد معدن أساسي لإنتاج الهيموجلوبين، وهو أحد مكونات خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أنحاء الجسم.

العدس غنيٌّ أيضًا بحمض الفوليك، وهو فيتامين يُعزّز تكوين خلايا الدم.

مكافحة الإمساك

العدس غني بالألياف، ويُضيف حجمًا للبراز ويُحفّز حركة الأمعاء الطبيعية.