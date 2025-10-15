إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصابة الأخير بالتهاب في الجهاز التنفسي، فيما تلقى توصية من الأطباء بالراحة.

وذكر مكتب نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعاني من التهاب في الشعب الهوائية لكن هذا الأمر لا يشكل خطرًا عليه.

وأضاف مكتب نتنياهو أنه وفقًا لتوصية طبيبه الشخصي، فقد ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي جدول أعماله لبقية اليوم واستراح في المنزل، علمًا بأن محاكمة نتنياهو بتهم فساد كانت قد تم استئنافها اليوم.

وفي سياق متصل، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غادر المحكمة بعد أقل من ساعة على بدء الجلسة.

وذكرت القناة أن نتنياهو غادر المحكمة بعد استلامه مظروفًا وعلى الفور غادر قاعة المحكمة.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أنه وصل عدد من وزراء وأعضاء الكنيست من حزب الليكود صباح اليوم إلى محكمة تل أبيب الجزئية لإظهار دعمهم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عاد إلى منصة الشهود للإدلاء بشهادته في إطار استجوابه في محاكمته الجنائية.