مدبولي: الرئيس السيسي كان صمام أمان مصر في التصدي لمحاولات تهجير أهل غزة
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة
تصفيات المونديال.. نجم الجزائر يخطف لقب «الهداف» من محمد صلاح
فرص عمل فى الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة الجيزة
إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي
الرئيس السيسي والبرهان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان وملف مياه النيل
الداخلية تشارك ذوى الإعاقة البصرية الاحتفال بيومهم العالمى
شوبير يكشف مفاجأة بشأن تنازل زيزو عن مستحقاته لدي الزمالك
فرص عمل بالإمارات برواتب تصل إلى 2200 درهم شهريًا
غلق باب الترشح لانتخابات النواب.. الجيزة تستقبل 155 مرشحا على النظام الفردي
الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه السودان
الصحة تطلب الاستعانة بـ أطباء بالمعاش.. الشروط وطرق التقديم
أخبار العالم

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

محمد على

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصابة الأخير بالتهاب في الجهاز التنفسي، فيما تلقى توصية من الأطباء بالراحة.

وذكر مكتب نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعاني من التهاب في الشعب الهوائية لكن هذا الأمر لا يشكل خطرًا عليه.

وأضاف مكتب نتنياهو أنه وفقًا لتوصية طبيبه الشخصي، فقد ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي جدول أعماله لبقية اليوم واستراح في المنزل، علمًا بأن محاكمة نتنياهو بتهم فساد كانت قد تم استئنافها اليوم.

وفي سياق متصل، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غادر المحكمة بعد أقل من ساعة على بدء الجلسة.

وذكرت القناة أن نتنياهو غادر المحكمة بعد استلامه مظروفًا وعلى الفور غادر قاعة المحكمة.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أنه وصل عدد من وزراء وأعضاء الكنيست من حزب الليكود صباح اليوم إلى محكمة تل أبيب الجزئية لإظهار دعمهم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عاد إلى منصة الشهود للإدلاء بشهادته في إطار استجوابه في محاكمته الجنائية.

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التهاب في الجهاز التنفسي

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

شوبير: «خبري طلع صح.. ومش بتاع الصيد في المياه العكرة»

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

«تشارلي كيرك» يتسبّب في إلغاء تأشيرات 6 أجانب في الولايات المتحدة لهذا السبب

رضا الباهي: لم أندم على عمل قدمته فى مشواري الفني.. خاص

هالة صدقي تسافر الجونة بعد تعرض ابنتها إلى حادث

إيناس الدغيدي وزوجها يسجلان أول ظهور في مناسبة فنية بمهرجان الجونة

بالصور

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

لمطاردة السيارات الكهربائية .. جنرال موتورز تتخلى عن حلمها بالهيدروجين

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

