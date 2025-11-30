قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل بشأن تدريس الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بمدارس التعليم الفني
مصلحة الضرائب: الخدمة المستوردة تخضع للضريبة وفقا لمبدأ التكليف العكسي
النقل تدعو مجتمع المصدرين للاستفادة من خط «الرورو» بين دمياط وتريستا
صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
تحرك عاجل في قضية مدرسة سيدز الدولية.. النيابة العسكرية تتسلم ملف التحقيقات
لقطات جوية مذهلة لمحطة عدلي منصور.. أكبر مجمع نقل متكامل في الشرق الأوسط| شاهد
داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري
النقل: بدء تنفيذ البنية الفوقية بمحطة «سفاجا 2» تمهيدا لتحويل الميناء لمركز لوجستي إقليمي
الوطنية للانتخابات تعلن موعد الاقتراع في الـ 19 دائرة الملغاة
كأس مصر | 22 لاعبا في قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة حرس الحدود
لأول مرة منذ 1988 يوماً.. محمد صلاح يقضي المباراة كاملة على دكة ليفربول بلا مشاركة
أحمد موسى يشيد بتحرك النيابة العسكرية للتحقيق في واقعة أطفال المدرسة الدولية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

غادة والى: المخدرات الصناعية تدمر الصحة العامة بسرعة شديدة جدا

غادة والى
غادة والى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعربت  الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السابق  عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح مركز العزيمة لعلاج و تأهيل مرضى الإدمان  بإحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الغربية.

وأشادت الدكتورة غادة، بالمركز الذي يتمتع بكافة الإمكانيات الدولية علي أعلي مستوي للمساعدة على التعافي، موجهة الشكر للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على الاهتمام الكبير ودعم هذا الملف.

كما أشادت بجهود الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان فى التوسع في مراكز العزيمة بالمحافظات المختلفة .

زيادة ونمو تعاطي المخدرات علي مستوى العالم 

وأضافت الدكتورة غادة والى أن زيادة ونمو تعاطي المخدرات علي مستوى العالم هو كارثة حقيقية، وأن السبب هو زيادة كبيرة في النزاعات والحروب وعدم الاستقرار السياسي في الدول، مما يتسبب في نشاط الجريمة وتداول المواد المخدرة.

وأفادت لأن الجرائم ترتبط دائما بين الاتجار بالمخدرات والاتجار بالأشخاص أيضا والاتجار في السلاح الذي يحمي تجارة المخدرات، مشيرة إلي أن وباء كورونا كان نقطة لانخفاض  تداول المخدرات النباتية، مما أدى إلى زيادة المخدرات الصناعية والتي تدمر الصحة العامة بسرعة شديدة جدا.

كانت الدكتورة مايا مرسي، قد كرمت الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي السابق لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واهدتها درع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مشيرةً إلى أنها اختتمت منذ أيام مرحلة دولية مُلهمة على مدار أكثر من 5 سنوات ترأست خلالها منظمة دولية شديدة الأهمية وهي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتترك إرثًا مهنيًا سيبقي مرجعًا للأجيال القادمة.

يذكر أن غادة والي أول سيدة تتولى منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأيضًا أول مسؤول عربي وأفريقي يتبوأ هذا المنصب الدولي الرفيع.

وقد تم اختيار أحد مراكز العزيمة ليحتضن هذا التكريم، تقديرًا لدورها الرائد في إنشاء هذه المراكز خلال فترة توليها منصب وزير التضامن الاجتماعي، حيث دشنت أول مركز "عزيمة" بمحافظة المنيا، تلاه مركزا العزيمة بمحافظتي مطروح وبورسعيد.

وانطلق قطار المراكز في مختلف المحافظات ليصل اليوم لمحطته الحادية عشرة بمحافظة الغربية، كما أن إطلاق مبادرة (رحلة عزيمة) يأتي ضمن أحد البرامج الوقائية الدوليةCHAMPS الذي صممته وتبنت إطلاقه الدكتورة غادة والي لمساندة دول العالم على تعزيز تدخلات الوقاية من المخدرات المبنية على التقييم الدليلي، وأتاحت لمصر الفرصة أن تكون أول دولة على مستوى العالم تُنفذ هذه المبادرة الدولية الرائدة.

جاء ذلك خلال افتتاح  الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بقرية دمنهور الوحش إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الغربية.

غادة والي الأمم المتحدة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السابق تأهيل مرضى الإدمان مكافحة الإدمان الإمكانيات الدولية

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
محمد رضوان
موعد صرف معاشات ديسمبر2025
هانى رمزي
