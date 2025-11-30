غادة والى: المخدرات الصناعية تدمر الصحة العامة بسرعة شديدة جدا

أعربت الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السابق عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح مركز العزيمة لعلاج و تأهيل مرضى الإدمان بإحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الغربية.

وأشادت الدكتورة غادة، بالمركز الذي يتمتع بكافة الإمكانيات الدولية علي أعلي مستوي للمساعدة على التعافي، موجهة الشكر للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على الاهتمام الكبير ودعم هذا الملف.

كما أشادت بجهود الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان فى التوسع في مراكز العزيمة بالمحافظات المختلفة .

زيادة ونمو تعاطي المخدرات علي مستوى العالم

وأضافت الدكتورة غادة والى أن زيادة ونمو تعاطي المخدرات علي مستوى العالم هو كارثة حقيقية، وأن السبب هو زيادة كبيرة في النزاعات والحروب وعدم الاستقرار السياسي في الدول، مما يتسبب في نشاط الجريمة وتداول المواد المخدرة.

وأفادت لأن الجرائم ترتبط دائما بين الاتجار بالمخدرات والاتجار بالأشخاص أيضا والاتجار في السلاح الذي يحمي تجارة المخدرات، مشيرة إلي أن وباء كورونا كان نقطة لانخفاض تداول المخدرات النباتية، مما أدى إلى زيادة المخدرات الصناعية والتي تدمر الصحة العامة بسرعة شديدة جدا.

كانت الدكتورة مايا مرسي، قد كرمت الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي السابق لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واهدتها درع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مشيرةً إلى أنها اختتمت منذ أيام مرحلة دولية مُلهمة على مدار أكثر من 5 سنوات ترأست خلالها منظمة دولية شديدة الأهمية وهي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتترك إرثًا مهنيًا سيبقي مرجعًا للأجيال القادمة.

يذكر أن غادة والي أول سيدة تتولى منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأيضًا أول مسؤول عربي وأفريقي يتبوأ هذا المنصب الدولي الرفيع.

وقد تم اختيار أحد مراكز العزيمة ليحتضن هذا التكريم، تقديرًا لدورها الرائد في إنشاء هذه المراكز خلال فترة توليها منصب وزير التضامن الاجتماعي، حيث دشنت أول مركز "عزيمة" بمحافظة المنيا، تلاه مركزا العزيمة بمحافظتي مطروح وبورسعيد.

وانطلق قطار المراكز في مختلف المحافظات ليصل اليوم لمحطته الحادية عشرة بمحافظة الغربية، كما أن إطلاق مبادرة (رحلة عزيمة) يأتي ضمن أحد البرامج الوقائية الدوليةCHAMPS الذي صممته وتبنت إطلاقه الدكتورة غادة والي لمساندة دول العالم على تعزيز تدخلات الوقاية من المخدرات المبنية على التقييم الدليلي، وأتاحت لمصر الفرصة أن تكون أول دولة على مستوى العالم تُنفذ هذه المبادرة الدولية الرائدة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بقرية دمنهور الوحش إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الغربية.