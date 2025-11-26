تكريم غادة عبد الرازق في مهرجان ضيافة بدبي

حصلت غادة عبد الرازق على تكريم خاص خلال فعاليات مهرجان “ضيافة” بدورته لعام 2025، والذي أقيم في دبي بحضور نخبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء الوطن العربي.



وصعدت غادة إلى المسرح لاستلام التكريم وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث بدت متأثرة ودخلت في نوبة بكاء تعبيرًا عن امتنانها، مؤكدة أنها تسعى دائمًا لأن تكون عند حسن ظن الجمهور الذي دعمها طوال مسيرتها الفنية.

وشهد الحفل ظهورًا لافتًا لغادة على السجادة الحمراء، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها الأنيقة، بينما حرص العديد من الفنانين على تهنئتها خلال الحفل. وجاء هذا التكريم ليؤكد مكانة الفنانة الكبيرة في الدراما المصرية والعربية، ويبرز تأثيرها الطويل في صناعة الفن.

كما شاركت غادة في جلسة حوارية ضمن فعاليات المهرجان، تحدثت خلالها عن رؤيتها للأعمال المقبلة، مؤكدة أهمية العمل مع فريق إبداعي محترف يقدمها بصورة تليق بها وبجمهورها.



‎بدأت الفنانة غادة عبد الرازق، التحضير لمسلسلها الجديد، الذي يحمل اسم عاليا وتشارك به في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل المتزامن مع العام الميلادي 2026.

‎وكان أحدث أعمال غادة عبد الرازق، في السينما هو فيلم أحمد وأحمد، الذي تم عرضه مؤخرا في السينمات.

‎ويشارك في بطولة فيلم أحمد وأحمد عدد كبير من الفنانين من بينهم، محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم غادة عبد الرازق وآخرين من اخراج أحمد نادر جلال، تأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

‎وفي الدراما، لعبت الفنانة غادة عبد الرازق، بطولة مسلسل شباب إمرأة، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

‎وشارك في بطولة مسلسل "شباب امرأة" إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم الفنان محمد محمود، أحمد فتحي، چوري بكر، رانيا منصور، حسن أبو الروس، يوسف عمر، شايما الشريف، طارق النهري، عمرو وهبه، داليا شوقي، ومحمود حافظ. العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.