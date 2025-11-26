قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي لدعاة الأوقاف: عايزين همة من حديد.. ونسعى إلى استنارة حقيقة
كارثة في هونغ كونغ .. مقتل 36 شخصًا واعتقال 3 مشتبه بهم بعد حريق هائل في مجمع سكني
تنتج 4800 ميجاوات.. الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية تكلفتها 25 مليار دولار
الرئيس السيسي: موارد الدولة سبب أساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية
الرئيس سيسي: الدولة تطمح لتطبيق الرقمنة في التعليم وتعزيز الصحة العامة
قرار عاجل بشأن 124 متهما بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع
الرئيس السيسي: التطبيق الصارم لقوانين الطفل يحتاج إلى تطور فكر ووعي المجتمع
رصاص قرب البيت الأبيض.. إصابة جنديين من الحرس الوطني واستنفار أمني واسع
الرئيس السيسي: نسعى لتجهيز المواطنين على الوظائف والأعمال القائمة والمستجدة
ورم يهدد نجم الجيل.. أول ظهور لتامر حسني بعد عملية جراحية دقيقة في ألمانيا
الرئيس السيسي: خريج كلية الطب العسكري سيكون بمعايير أفضل كليات العالم
تأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تكريم غادة عبد الرازق في مهرجان ضيافة بدبي

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
قسم الفن

حصلت غادة عبد الرازق على تكريم خاص خلال فعاليات مهرجان “ضيافة” بدورته لعام 2025، والذي أقيم في دبي بحضور نخبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء الوطن العربي.


وصعدت غادة إلى المسرح لاستلام التكريم وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث بدت متأثرة ودخلت في نوبة بكاء تعبيرًا عن امتنانها، مؤكدة أنها تسعى دائمًا لأن تكون عند حسن ظن الجمهور الذي دعمها طوال مسيرتها الفنية.

وشهد الحفل ظهورًا لافتًا لغادة على السجادة الحمراء، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها الأنيقة، بينما حرص العديد من الفنانين على تهنئتها خلال الحفل. وجاء هذا التكريم ليؤكد مكانة الفنانة الكبيرة في الدراما المصرية والعربية، ويبرز تأثيرها الطويل في صناعة الفن.

كما شاركت غادة في جلسة حوارية ضمن فعاليات المهرجان، تحدثت خلالها عن رؤيتها للأعمال المقبلة، مؤكدة أهمية العمل مع فريق إبداعي محترف يقدمها بصورة تليق بها وبجمهورها.


‎بدأت الفنانة غادة عبد الرازق، التحضير لمسلسلها الجديد، الذي يحمل اسم عاليا وتشارك به في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل المتزامن مع العام الميلادي 2026. 

‎وكان أحدث أعمال غادة عبد الرازق، في السينما هو فيلم أحمد وأحمد، الذي تم عرضه مؤخرا في السينمات. 
‎ويشارك في بطولة فيلم أحمد وأحمد عدد كبير من الفنانين من بينهم، محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم غادة عبد الرازق وآخرين من اخراج أحمد نادر جلال، تأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.
‎وفي الدراما، لعبت الفنانة غادة عبد الرازق، بطولة مسلسل شباب إمرأة، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 
‎وشارك في بطولة مسلسل "شباب امرأة" إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم الفنان محمد محمود، أحمد فتحي، چوري بكر، رانيا منصور، حسن أبو الروس، يوسف عمر، شايما الشريف، طارق النهري، عمرو وهبه، داليا شوقي، ومحمود حافظ. العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.

غادة عبد الرازق ضيافة مهرجان ضيافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

وزير التربية والتعليم

ردود حاسمة من التعليم على 7 استفسارات عاجلة بشأن حافز المعلمين الجديد

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: إضافة 4.5 مليون فدان للزراعة بحلول 2026.. وترشيد الاستهلاك لدعم الأمن الغذائي

السيسي

السيسي: الاستخدام الإيجابي للتقنيات جزء من التقدم.. و"فيتو" على ممارسات تصويت النواب للحفاظ على مصلحة الوطن

صورة أرشيفية

مخلوف: إتاحة خدمات النيابة العامة عبر أبلكيشن وتشفير وتأمين البيانات

بالصور

بعد ظهور فيروس ماربورج.. هذه الأطعمة ترفع المناعة بسرعة

المناعة
المناعة
المناعة

BMW تسدل الستار على الرودستر Z4 بإصدار ختامي محدود

بي إم دبليو
بي إم دبليو
بي إم دبليو

طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي

طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي
طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي
طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي

طريقة عمل التلبينة النبوية وفوائدها

طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها

فيديو

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

المزيد