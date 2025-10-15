جنازير دبابات.. الكشف عن إعدام الاحتلال لأسرى فلسطينيين بأبشع الطرق بعد تسليم جثامينهم

كشفت مصادر طبية فلسطينية عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لأعمال تعذيب بشعة بحق الاسرى الفلسطينيين الذين قتـ.لهم أثناء احتجازهم، وهو ما تم اكتشافه بعد تسلم جثامينهم.

وقالت مصادر طبية إن جثامين بعض الشهداء الذين سلمهم الاحتلال الإسرائيلي بغزة أمس الثلاثاء، كانت معصوبة الأيدي والعينين.

وأوضحت المصادر اليوم الأربعاء، أن المؤشرات تفيد بتعرض عدد من الشهداء للإعدام الميداني.

وأشارت إلى أن آثار جنازير دبابات ظهرت على أجساد شهداء بغزة، ويرجح أن بعضهم قتلوا دهسًا بآليات الاحتلال.

ومساء الثلاثاء، سلّم الاحتلال جثامين 45 شهيدًا، عبر الصليب الأحمر إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل الأخيرة.

وأفادت مصادر طبية أن الصليب الأحمر تسلم من "إسرائيل" جثامين 45 فلسطينيًا، مشيرا إلى أنه يجري فحصها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، والمتضمن تبادل الأسرى والجثامين بين حركة حماس و"إسرائيل"، بوساطة مصرية وقطرية وتركية وبإشراف أمريكي.