الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تصريحات بوتين خلال لقاءه الرئيس السوري .. وهذا ما قاله الشرع

محمد على

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثاته مع  الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع أن العلاقات بين روسيا وسوريا دائما ما كانت ودية للغاية.

 أكد بوتين على أن روسيا وسوريا تتمتعان بعلاقات خاصة منذ عقود عديدة.

 ذكر ان اللجنة المشتركة للبلدين سوف تستأنف عملها ونحن مستعدون لإنجاز مشاريع عدة.

 وصف بوتين  الانتخابات البرلمانية في سوريا بأنها نجاح كبير مشيرا إلى أنها ستعزز الروابط بين كافة القوى السياسية.

 اعرب بوتين  عن سعادته برؤية  الرئيس السوري أحمد الشرع في روسيا.

وحول تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع خلال المحادثات مع الرئيس بوتين فقال ان جزء من الغذاء السوري معتمد على الإنتاج الروسي وكثير من محطات الطاقة تعتمد على خبرات موسكو.

وذكر الشرع ان سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات الاستراتيجية والسياسية مع كافة الدول على رأسها روسيا.

واردف :تربط روسيا وسوريا جسور تعاون جادة بما في ذلك التعاون الاقتصادي وسوريا ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا والأهم هو الاستقرار في البلاد والمنطقة.

بوتين الشرع روسيا سوريا

