الرئاسة العراقية تطالب مجلس النواب بضرورة إقرار مجموعة من القوانين المهمة

وجهت رئاسة الجمهورية العراق، اليوم الأربعاء، نداء مهما إلى مجلس النواب بضرورة إقرار مجموعة من القوانين "المهمة" من بينها قانون المحكمة الاتحادية والنفط والغاز.

وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة العراقية؛ الذي أصدرته اليوم بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار دستور جمهورية العراق، دعا "مجلس النواب الى اقرار مشاريع القوانين التي تقدمت بها الى المجلس، مثل: قانون المحكمة الاتحادية وقانون الهيئة العليا لتمكين المرأة، وقانون المجلس الأعلى للمياه، وقانون تعديل الاول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وقانون جائزة العراق للابداع، وقانون إفراز الأراضي السكنية، وقانون مجلس الاتحاد وقانون استرداد عائدات الفساد، بالإضافة الى عدة مشاريع قوانين لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".

وطالب بيان الرئاسة أيضا "القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية بضرورة العمل على تسريع استكمال التشريعات الواردة في الدستور وتطبيق المادة 140 من الدستور، وإقرار قانون النفط والغاز بما يضمن تحقيق العدالة الدستورية والاستقرار الوطني".