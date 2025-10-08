قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاني رمزي: محمد صلاح سيكون كلمة السر في التأهل لكأس العالم أمام جيبوتي
انهيار أرضي يبتلع حافلة في الهند .. والضحايا بالعشرات | شاهد
عنده خبرات كبيرة.. ميدو يعلق على اقتراب «جيس ثورب» من تدريب الأهلي
تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
جاهزون للانتصار .. عضو الجبلاية يطمئن الجماهير المصرية قبل مواجهة جيبوتي|فيديو
ليلة ساخنة أمام مجمع محاكم سوهاج.. مرشحو البرلمان يبيتون أمام المحاكم لتقديم أوراقهم
هواتف تكشف الجريمة.. القبض على فتاتين بسبب فيديوهات رقص فاضحة بالقاهرة
ناقد رياضي: المدرب الأجنبي لا يحب «الدوشة».. والاستقرار سر نجاح الأهلي
بوتين يكشف المساحة التي يسيطر عليها الجيش الروسي في أوكرانيا
مصر في قلب اليونسكو .. فوز خالد العناني تتويج لتاريخ من الحضارة والريادة الثقافية
مستشار عسكري: مباحثات شرم الشيخ امتداد للدور المصري في دعم القضية الفلسطينية
كيف تتخلص من الكوابيس أثناء النوم؟.. بـ 4 آيات اقرأها على الفراش
«إكسون الأمريكية» تدرس العودة إلى العراق للتنقيب في حقل مجنون النفطي

النفط
ناصر السيد

تدرس شركة إكسون موبيل الأمريكية العودة إلى العراق بعد انقطاع دام قرابة عامين، وذلك بتوقيع اتفاقيات من شأنها تمهيد الطريق لاستكشاف حقل مجنون العملاق في البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج نيوز يوم الثلاثاء نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

يُعد حقل مجنون النفطي، الواقع على بُعد 60 كيلومترًا (37 ميلًا) من البصرة في جنوب العراق، أحد أغنى حقول النفط في العالم، حيث يُقدر احتياطيه بنحو 38 مليار برميل.

وتخطط شركة النفط العملاقة في تكساس لتوقيع بنود اتفاقية مع شركة نفط البصرة وشركة تسويق النفط العراقية (سومو) في الأيام المقبلة، وفقًا لشخص مطلع على الأمر. 

وقال الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأن المعلومات سرية، إن الصفقة ستشمل محادثات حول البنية التحتية للتصدير ومشاريع تسويق النفط المحتملة في جنوب البلاد.

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

نادي الزمالك

لجنة مؤقتة | الزمالك في قبضة الفيفا وخارطة طريق لـ إنقاذه.. تفاصيل خطيرة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

أعراض الذبحة الصدرية

أعراض الذبحة الصدرية .. هل تسبب الوفاة؟

الزمالك

الجزيري مفاجأة التشكيل.. موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري والقنوت الناقلة

مكواه

بدلا من الإحراج.. خطوات تسهل تنظيف قاعدة المكواة للحفاظ على ملابسك

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة
بدون تكييف أو مروحة.. 5 حيل ذكية لتعطير وتهوية المنزل في الشتاء

طرق طبيعية وفعالة للتهوية المنزل والفرش
تحذير خطير.. علبة واحدة من المشروبات الغازية يوميا قد تدمر الكبد وتسبب مرضا قاتلا

مخاطر المشروبات الغازية على الكبد
ريحة فم طفلك غريبة؟.. 7 أسباب لا تخطر على بالك وراء رائحة الفم الكريهة عند الأطفال وطرق علاجها

أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال
6 أكتوبر

اعتراف صادم.. تل أبيب أذلت وهزمت أمام مصر في 73.. والإنكار جلب 7 أكتوبر 2023

اللانشون يسـ.ــمم 5 أطفال

5 أطفال يصابون بالتــسـمـ.ـم بسبب “اللانشون” في سوهاج

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

