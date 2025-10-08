«إكسون الأمريكية» تدرس العودة إلى العراق للتنقيب في حقل مجنون النفطي

تدرس شركة إكسون موبيل الأمريكية العودة إلى العراق بعد انقطاع دام قرابة عامين، وذلك بتوقيع اتفاقيات من شأنها تمهيد الطريق لاستكشاف حقل مجنون العملاق في البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج نيوز يوم الثلاثاء نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

يُعد حقل مجنون النفطي، الواقع على بُعد 60 كيلومترًا (37 ميلًا) من البصرة في جنوب العراق، أحد أغنى حقول النفط في العالم، حيث يُقدر احتياطيه بنحو 38 مليار برميل.

وتخطط شركة النفط العملاقة في تكساس لتوقيع بنود اتفاقية مع شركة نفط البصرة وشركة تسويق النفط العراقية (سومو) في الأيام المقبلة، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وقال الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأن المعلومات سرية، إن الصفقة ستشمل محادثات حول البنية التحتية للتصدير ومشاريع تسويق النفط المحتملة في جنوب البلاد.