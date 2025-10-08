محاولة اغتيـــال لرئيس الإكوادور .. شاهد

تعرّض رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، لمحاولة اغتيال حيث أطلق النار على موكبه بحسب التصريحات التي أدت بها وزيرة البيئة إيناس مانزانو الثلاثاء.

وحاول مئات المحتجين على ارتفاع أسعار وقود الديزل التعرّض لموكب رئيس الإكوادور وأوضحت وزيرة البيئة أن "نحو 500 شخص ظهروا وراحوا يرشقون (موكب الرئيس) بالحجارة، وهناك آثار رصاص على سيارة الرئيس".

وأضافت: "الحمد لله رئيسنا قوي جدًا وشجاع ويواصل المضيّ قدما ويتابع جدول أعماله كالمعتاد".

وبثّت الحكومة مقطع فيديو قالت إنه صوّر من داخل الموكب يظهر فيه متظاهرون يلفون أنفسهم بالأعلام وهم يتدافعون لالتقاط حجارة وقطع من الطوب لرشقها عند مرور سيارة الرئيس.

ويُسمع في الفيديو صوت يقول "غطِّ رأسك! غطِّ رأسك!" بينما كانت المقذوفات تصطدم بسيارة الدفع الرباعي، محطّمة نافذة واحدة على الأقل.

وتواجه الإكوادور منذ أيام تظاهرات تتخلّلها أحيانا أعمال عنف احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار الديزل.