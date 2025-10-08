قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
«ترامب» يُعلن الحرب على الديمقراطيين ويُهدّدهم بقانون «التمرد»
ناقد رياضي: التأهل للمربع الذهبي بأمم أفريقيا ضرورة لاستمرار حسام حسن في قيادة المنتخب
نائب رئيس الزمالك: ألغينا سفريات بسبب الفلوس.. والأزمة المالية وصلت إلى الجمود
ترامب يستقبل عائلة جندي إسرائيلي أمريكي قُتـ.ـل في 7 أكتوبر
دعوى ضد رئيسة وزراء إيطاليا بتهمة التواطؤ في «الإبادة الجماعية» بغزة
محمد العدل يُهاجم إعادة توزيع لحن «اسلمي يا مصر»: جريمة فنية شوهت الأصل
إصابة 3 أشخاص في تحطم طائرة طبية بولاية كاليفورينا الأمريكية
مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل
وزير البترول يفجّر المفاجآت: لا أزمات طاقة في مصر.. والزيادة القادمة للوقود هي الأخيرة
ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يستقبل عائلة جندي إسرائيلي أمريكي قُتـ.ـل في 7 أكتوبر

جانب من اللقاء
القسم الخارجي

نشر البيت الأبيض صورة لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عائلة الجندي الأمريكي الإسرائيلي عومر نيوترا والذي قتل في هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وقال البيت الأبيض “اليوم، في الذكرى الثانية لهجوم 7 أكتوبر، استقبل الرئيس ترامب عومرا نيوترا، الذي احتجزته حماس رهينة لمدة 584 يومًا، وعائلة عمر نيوترا في المكتب البيضاوي”.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس ترامب ملتزم بإعادة كل رهينة إلى وطنه". 

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في ديسمبر 2024 عن مقتل الجندي الإسرائيلي الأمريكي أومير نيوترا في 7 أكتوبر وأن جثته مازالت محتجزة في غزة.

وأفاد جيش الاحتلال بمقتل النقيب أوميرا مكسيم نيوترا (21 عاما) الذي اختطفته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

خدم نيوترا،  الجندي الوحيد من نيويورك،  كقائد فصيلة دبابات في الكتيبة 77 من اللواء المدرع السابع.

لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال الآن إنه قُتل في معركة مع المقاومين خلال هجوم حماس، وتم نقل جثته الى غزة.

أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال
القلق والتوتر
طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس
ضعف الانتصاب
