ترامب يستقبل عائلة جندي إسرائيلي أمريكي قُتـ.ـل في 7 أكتوبر

نشر البيت الأبيض صورة لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عائلة الجندي الأمريكي الإسرائيلي عومر نيوترا والذي قتل في هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وقال البيت الأبيض “اليوم، في الذكرى الثانية لهجوم 7 أكتوبر، استقبل الرئيس ترامب عومرا نيوترا، الذي احتجزته حماس رهينة لمدة 584 يومًا، وعائلة عمر نيوترا في المكتب البيضاوي”.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس ترامب ملتزم بإعادة كل رهينة إلى وطنه".

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في ديسمبر 2024 عن مقتل الجندي الإسرائيلي الأمريكي أومير نيوترا في 7 أكتوبر وأن جثته مازالت محتجزة في غزة.

وأفاد جيش الاحتلال بمقتل النقيب أوميرا مكسيم نيوترا (21 عاما) الذي اختطفته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

خدم نيوترا، الجندي الوحيد من نيويورك، كقائد فصيلة دبابات في الكتيبة 77 من اللواء المدرع السابع.

لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال الآن إنه قُتل في معركة مع المقاومين خلال هجوم حماس، وتم نقل جثته الى غزة.