«ترامب» يُعلن الحرب على الديمقراطيين ويُهدّدهم بقانون «التمرد»

شنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا لاذعًا على الديمقراطيين بسبب استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

ووصف ترامب الديمقراطيين بأنهم "متمردون" مشيرًا إلى أنه يشنون هجمات "كاميكازي" ضد البلاد بالإغلاق الحكومي، في خطاب أشبه بخطاب حرب حسب وصف الحزب المعارض.

ووفقا لما أفاد به موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، كرر ترامب فكرة استخدام قانون التمرد نادر الاستخدام لإرسال قوات فيدرالية إلى مدن ديمقراطية مثل شيكاغو وبورتلاند دون موافقة محلية.

وأوضح الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، مساء الثلاثاء أن: "هؤلاء الديمقراطيون يشبهون المتمردين، وسياساتهم سيئة جدا لبلدنا"، مستهدفا بشكل خاص الديمقراطيين في قضايا الهجرة ومنع الجريمة.

وقال ترامب إن شيكاغو مدينة عظيمة بها الكثير من الجريمة، وإذا لم يتمكن الحاكم من أداء المهمة، سنقوم نحن بها، مجيبا على سؤال بشأن استخدام قانون التمرد.

ويمنح القانون الرئيس الأمريكي القدرة على نشر الجيش على الأراضي الأمريكية، ويشكل استثناء رئيسيا من قانون "بوسي كوميتاتوس" الذي يمنع القوات الفيدرالية من العمل كقوات إنفاذ قانون محلي.

واتهم ترامب الديمقراطيين أيضا بقيامهم بـ"هجمات انتحارية" ضد الولايات المتحدة مع استمرار إغلاق الحكومة، وقال: "هم الذين بدأوه.. إنه يشبه هجوم كاميكازي منهم. ليس لديهم ما يخسرونه".