قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
«ترامب» يُعلن الحرب على الديمقراطيين ويُهدّدهم بقانون «التمرد»
ناقد رياضي: التأهل للمربع الذهبي بأمم أفريقيا ضرورة لاستمرار حسام حسن في قيادة المنتخب
نائب رئيس الزمالك: ألغينا سفريات بسبب الفلوس.. والأزمة المالية وصلت إلى الجمود
ترامب يستقبل عائلة جندي إسرائيلي أمريكي قُتـ.ـل في 7 أكتوبر
دعوى ضد رئيسة وزراء إيطاليا بتهمة التواطؤ في «الإبادة الجماعية» بغزة
محمد العدل يُهاجم إعادة توزيع لحن «اسلمي يا مصر»: جريمة فنية شوهت الأصل
إصابة 3 أشخاص في تحطم طائرة طبية بولاية كاليفورينا الأمريكية
مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل
وزير البترول يفجّر المفاجآت: لا أزمات طاقة في مصر.. والزيادة القادمة للوقود هي الأخيرة
ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«ترامب» يُعلن الحرب على الديمقراطيين ويُهدّدهم بقانون «التمرد»

ترامب
ترامب
قسم الخارجي

شنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا لاذعًا على الديمقراطيين بسبب استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

ووصف ترامب الديمقراطيين بأنهم "متمردون" مشيرًا إلى أنه يشنون هجمات "كاميكازي" ضد البلاد بالإغلاق الحكومي، في خطاب أشبه بخطاب حرب حسب وصف الحزب المعارض.

ووفقا لما أفاد به موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، كرر ترامب فكرة استخدام قانون التمرد نادر الاستخدام لإرسال قوات فيدرالية إلى مدن ديمقراطية مثل شيكاغو وبورتلاند دون موافقة محلية.

وأوضح الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، مساء الثلاثاء أن: "هؤلاء الديمقراطيون يشبهون المتمردين، وسياساتهم سيئة جدا لبلدنا"، مستهدفا بشكل خاص الديمقراطيين في قضايا الهجرة ومنع الجريمة.

وقال ترامب إن شيكاغو مدينة عظيمة بها الكثير من الجريمة، وإذا لم يتمكن الحاكم من أداء المهمة، سنقوم نحن بها، مجيبا على سؤال بشأن استخدام قانون التمرد.

ويمنح القانون الرئيس الأمريكي القدرة على نشر الجيش على الأراضي الأمريكية، ويشكل استثناء رئيسيا من قانون "بوسي كوميتاتوس" الذي يمنع القوات الفيدرالية من العمل كقوات إنفاذ قانون محلي.

واتهم ترامب الديمقراطيين أيضا بقيامهم بـ"هجمات انتحارية" ضد الولايات المتحدة مع استمرار إغلاق الحكومة، وقال: "هم الذين بدأوه.. إنه يشبه هجوم كاميكازي منهم. ليس لديهم ما يخسرونه".

ترامب الحرب على الديمقراطيين ترامب يعلن الحرب الرئيس الأمريكي الإغلاق الحكومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

نادي الزمالك

لجنة مؤقتة | الزمالك في قبضة الفيفا وخارطة طريق لـ إنقاذه.. تفاصيل خطيرة

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يلتقى مجموعة من المتدربين والمهنيين المستقلين وخريجى البرامج للوزارة بقنا

وظائف

وظائف خالية بوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: الحكومة تضع سقفًا للدين العام وتعمل على خفض نسبته للناتج المحلي

بالصور

ريحة فم طفلك غريبة؟.. 7 أسباب لا تخطر على بالك وراء رائحة الفم الكريهة عند الأطفال وطرق علاجها

أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال
أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال
أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال

عشبة غير متوقعة تعالج القلق والتوتر وتقوي القلب

القلق والتوتر
القلق والتوتر
القلق والتوتر

طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس .. مقرمش وطري في نفس الوقت

طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس
طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس
طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس

تحذير للرجال: هذه الأطعمة تسبب ضعف الانتصاب

ضعف الانتصاب
ضعف الانتصاب
ضعف الانتصاب

فيديو

6 أكتوبر

اعتراف صادم.. تل أبيب أذلت وهزمت أمام مصر في 73.. والإنكار جلب 7 أكتوبر 2023

اللانشون يسـ.ــمم 5 أطفال

5 أطفال يصابون بالتــسـمـ.ـم بسبب “اللانشون” في سوهاج

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد