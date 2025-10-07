قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكثر مأساوية وخطورة.. الفاتيكان: الجيش الإسرائيلي يستهدف مدنيين عزل في غزة
بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟
بصلي وبصوم وبسرق وعاوزة أكفر عن ذنبي؟.. أمين الإفتاء يجيب
التعليم: تطبيق حافز الـ 1000 جنيه شهريا للمعلمين بدءا من نوفمبر
الصرف في هذا الموعد.. خبر سار للمعلمين عن حافز الـ1000 جنيه
اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025
التعليم: لا عجز معلمين في جميع المواد الاساسية على مستوى الجمهورية
وزير الزراعة لـ"صدى البلد": مصر الأولى عالميا فى إنتاجية الفدان من الأرز والقمح
بنسبة 95%.. إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي
متحدث حماس: ربطنا الإفراج عن أسرى الاحتلال بالانسحاب الكامل من غزة
بوتين: القوات الروسية سيطرت على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا خلال عام 2025
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مع استقرار احتياطي النقد الأجنبي
أخبار العالم

عراقجي: إيران لم تسع قط إلى امتلاك أسلحة نووية

أ ش أ

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لم تسعَ قط إلى امتلاك أسلحة نووية، وإن إسرائيل أقنعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم على إيران.


جاءت هذه التصريحات ردًا على الرئيس الأمريكي الذي قال إن إيران سعت للحصول على أسلحة نووية، كمبرر للعدوان الذي استمر لمدة 12 يوماً.


وأضاف عراقجي، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة (إكس)، "عند الشروع في الجولة الخامسة من المحادثات مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في 23 مايو الماضي، كتبت: (صفر) أسلحة نووية يعني أن لدينا اتفاق.. (صفر) تخصيب يعني أن ليس لدينا اتفاق".


وتابع عراقجي قائلًا، حسبما أوردت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية اليوم الثلاثاء، "لو ألقى الرئيس الأمريكي نظرة على محضر تلك المحادثات، التي سجلها الوسيط، لرأى كم كنا قريبين من الاحتفال باتفاق نووي جديد وتاريخي".


وأضاف أنه "يتعين على ترامب أن يتذكر أنه لم تكن هناك أي معلومات عن إخفاء العراق لأسلحة الدمار الشامل.. ولم يحدث سوى دمار لا يُصدق، إلى جانب مقتل آلاف الأمريكيين، وإهدار سبعة تريليونات دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين".


وأوضح عراقجي أنه بالمثل لم تكن هناك أي "معلومات استخباراتية" تفيد بأن إيران كانت "على بعد شهر" من تطوير سلاح نووي لو لم تتمكن إسرائيل في النهاية من خداع الولايات المتحدة لدفعها إلى شن هجوم على الشعب الإيراني.


وأضاف أنه "مع فشل تلك العملية، تحاول إسرائيل الآن خلق تهديد وهمي بشأن القدرات الدفاعية الإيرانية.. لقد سئم الأمريكيون الآن من خوض حروب إسرائيل التي لا تنتهي".


وأشار عراقجي إلى أن الإصرار على هذا الخطأ في الحسابات من جانب أمريكا لن يحل أي مشكلة.. مؤكدًا أن لا حل سوى التوصل إلى "حل تفاوضي".

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي امتلاك أسلحة نووية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوم على إيران

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

تعب الحمل

علاج تعب الحمل.. حيل ذهبية تحميكِ خلال أصعب 9 أشهر

الحمل

علامات الحمل المبكرة .. 5 أعراض تكشفه

مسقعة بالبشاميل

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم احترافي

طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس .. مقرمش وطري في نفس الوقت

طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس
طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس
طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس

تحذير للرجال: هذه الأطعمة تسبب ضعف الانتصاب

ضعف الانتصاب
ضعف الانتصاب
ضعف الانتصاب

للشباب.. سيات ابيزا 2014.. بهذا السعر

سيات ابيزا 2014
سيات ابيزا 2014
سيات ابيزا 2014

أطعمة غنية بالبوتاسيوم تحمي قلبك وتحافظ على توازن الجسم.. إليك الحد المسموح به يوميًا وفوائده المدهشة

أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

6 أكتوبر

اعتراف صادم.. تل أبيب أذلت وهزمت أمام مصر في 73.. والإنكار جلب 7 أكتوبر 2023

اللانشون يسـ.ــمم 5 أطفال

5 أطفال يصابون بالتــسـمـ.ـم بسبب “اللانشون” في سوهاج

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

