بوتين: القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله، مؤكدا أن القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة تمتلك زمام المبادرة وقد حررت في هذا العام 5 آلاف كيلومتر مربع و219 بلدة.



وأضاف بوتين، خلال زيارة إلى المنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "أن نظام كييف يحاول ضرب أهداف سلمية في روسيا، لإظهار بعض النجاح لرعاته الغربيين، وأنه يتوغل في عمق الأراضي الروسية، مستهدفا أهدافا سلمية تماما".



ولفت بوتين إلى دور الصناعات الدفاعية الروسية في ضمان نجاح عمليات الجيش مشددا على تطوير أسلحة جديدة وتسليمها للقوات بوتيرة متسارعة.



وأضاف أن المجمع العسكري الصناعي الروسي يلبي بشكل كامل احتياجات القوات المسلحة الروسية من الأسلحة عالية الدقة والصواريخ والذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية.



ووصف بوتين القرارات التي اتخذت في فبراير 2022 كانت صحيحة وفي الوقت المناسب، مؤكدا ضرورة ضمان روسيا تحقيق جميع الأهداف المحددة للقوات المسلحة الروسية؛ وأن مهمة القيادة الروسية هي ضمان أمن المواطنين الروس والمنشآت الاستراتيجية والمدنية.



ودعا بوتين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إلى مناقشة ضمان أمن مرافق البنية التحتية المعلوماتية في روسيا.

