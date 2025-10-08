إصابة 3 أشخاص في تحطم طائرة طبية بولاية كاليفورينا الأمريكية

تحطمت مروحية طبية على الطريق السريع رقم 50 في مدينة ساكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص كانوا على متنها، بينهم امرأة أُنقذت بصعوبة بعد ما علقت تحت حطام الطائرة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال الكابتن جاستن سيلفيا من إدارة الإطفاء في ساكرامنتو إن المروحية، وهي من طراز إيرباص يوروكوبتر EC130 T2، كانت قد غادرت مستشفى بعد نقل مريض، قبل أن تتعرض لـ"حالة طوارئ في الجو" وتسقط مقلوبة على الطريق بعد الساعة السابعة مساء بقليل.

وأوضح سيلفيا أن الطيار والممرضة والمسعف نُقلوا جميعاً إلى المستشفى في حالة حرجة، بينما لم تُسجل أي إصابات بين مستخدمي الطريق، واصفاً ذلك بأنه "أمر مذهل" نظراً لأن الحادث وقع في منتصف المسارات المتجهة شرقاً.

وأضاف أن عدداً من سائقي السيارات هرعوا لمساعدة فرق الإنقاذ في رفع جزء من المروحية لإنقاذ المرأة التي كانت محاصرة أسفلها.

وأكد المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية أنهما فتحا تحقيقاً لتحديد أسباب الحادث، فيما أُغلق الطريق السريع شرق ساكرامنتو طوال الليل قبل أن يُعاد فتحه صباح الثلاثاء.