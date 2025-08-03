عصير رمان وزيت زيتون.. هدية رئاسية تثير الجدل في العراق وبيان هام

أصدرت مؤسسة الرئاسة العراقية بيانا حول فيديو يظهر فيه شخص يتحدث عن استلامه هدية من رئيس الجمهورية عبارة عن عصير رمان وزيت زيتون، معربا عن استيائه من محتوى الهدية.

واشار البيان العراقي الي أن المواد المهداة هي من إنتاج مصنع محلي في محافظة حلبجة الشهيدة، وتم اختيارها بعناية في إطار دعم وتشجيع القطاع الزراعي المحلي، خاصة المنتجات النباتية التي تشكل مصدر فخر لما تنتجه أرض العراق الخصبة".

وذكر البيان أن رئيس الجمهورية يؤمن بأن الهدايا يجب ألا تعكس تبني ثقافة العنف، بل تكون تشجيعا لا استعراضا.

كما دعا البيان جميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى التحري الدقة والمسؤولية في نشر الأخبار والمقاطع المرئية، وتجنب تعزيز منشورات تحتوي على تضليل أو إساءة، خاصة عندما تتعلق بمؤسسات الدولة ورموزها.