أول محطة طاقة شمسية في العراق تبدأ العمل نهاية 2025

أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أنه سيتم افتتاح أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية نهايةالعام الحالي.

وينفذ المشروع بواسطة شركة توتال الفرنسية، ويشمل بناء محطة طاقة بقدرة 1000 ميغاواط.



ومن المقرر اكتمال المرحلة الأولى بقدرة 250 ميغاواط نهاية العام، حسب تصريحات وزير النفط العراقي لوكالة الأنباءالعراقية.



وقال عبد الغني إنه "من خلال العقد الموقع مع شركة توتال الفرنسية المتمثل بعقد جنوب العراق المتكامل سيتم افتتاحأول محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة 250 ميغاواط باستخدام الطاقة الشمسية مع نهاية العام الحالي".



وشدد عبد الغني على أن "دعم وزارة النفط لقطاع الطاقة لم يترجم فقط الى أرقام ومشاريع بل إلى خفض حقيقيللانبعاثات، ولتوسيع قاعدة الطاقة النظيفة، وتمكين الانتقال العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون".