تصاعد أزمة الجفاف في العراق ووعود بحلول قريبا | فيديو

قالت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية من العراق، إن الحكومة العراقية، أكدت عبر تصريحات لوزير الموارد المائية، أن البلاد تمر بعام مائي هو الأصعب منذ عقود، بسبب انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات، نتيجة شح الأمطار والتغيرات المناخية، إلى جانب ضعف التنسيق مع دول الجوار.

وأوضحت الحكومة العراقية، أنها دخلت في محادثات مع تركيا وإيران لزيادة الإطلاقات المائية، حيث تم بالفعل التوصل إلى اتفاقات أولية مع أنقرة، إلا أن الكميات التي أُفرج عنها لم تكن كافية لتلبية احتياجات المحافظات العراقية كافة.

وأضافت التميمي، خلال رسالة على الهواء من بغداد أن هذا الجفاف أثر بشكل مباشر على الواقع الزراعي، ما دفع كثيرا من المزارعين إلى هجرة أراضيهم والتوجه للمدن، في ظل توقف الزراعة باستثناء بعض النشاطات الفردية، متابعة أن هناك شكاوى من السكان في بغداد ومناطق أخرى من انقطاع المياه لساعات طويلة، ما يزيد من حجم الضغوط على الحكومة والمواطنين معا، كما حذّرت من التأثير السلبي للجفاف على الأهوار، المسجلة ضمن لائحة التراث العالمي، مما قد يهدد التنوع البيئي ويقلل من العائدات السياحية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة المالية والبنك المركزي العراقي عن قرب إطلاق خدمة "Apple Pay"، في خطوة لتعزيز التحول الرقمي في البلاد. وبيّنت التميمي أن هذه الخدمة ستسمح بإجراء المعاملات المالية دون الحاجة إلى بطاقة مصرفية، عبر الهواتف المحمولة، وهو ما يُعد نقلة مهمة نحو اقتصاد غير نقدي. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لتحديث البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول المالي في العراق.