الولايات المتحدة تسمح بعودة دبلوماسييها إلى العراق

سمحت الولايات المتحدة بعودة دبلوماسييها إلى العراق، بعد نحو شهر من إصدار أوامر بمغادرتهم كإجراء احترازي في أعقاب الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران.

ورغم أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تقدم تفسيرا مباشرا لهذا القرار، فإن التحولات في أعداد الطواقم الدبلوماسية غالبا ما تعكس تقييما أمريكيا بانخفاض مستوى التهديد أو احتمالات التصعيد العسكري.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، للصحفيين بأن "الموظفين الذين تم نقلهم مؤقتًا إلى خارج العراق سيبدؤون بالعودة تدريجيا إلى السفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية في مدينة أربيل".

وذكرت بروس، أن وزارة الخارجية لا تزال تنصح المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى العراق.

وفي 22 يونيو الماضي، كانت واشنطن قد أمرت موظفيها بمغادرة العراق بعدما أمر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشن ضربات على مواقع نووية داخل إيران، ضمن حملة عسكرية تقودها إسرائيل.

وردّت طهران حينها بإطلاق صواريخ باتجاه قاعدة أمريكية رئيسية تقع في قطر.