الولايات المتحدة تخطط لبناء منشأة لصيانة القوارب قرب بحر الصين الجنوبي

تخطط الولايات المتحدة لبناء منشأة لصيانة القوارب في مفرزة بحرية فلبينية بالقرب من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

أصدرت قيادة أنظمة هندسة المرافق البحرية الأمريكية الأسبوع الماضي مناقصة عامة لتصميم وبناء المنشأة الجديدة في خليج أويستر بمقاطعة بالاوان الغربية، وفقًا لبيان صدر عن سفارة واشنطن في مانيلا يوم الأربعاء، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج.

وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت في منتصف يونيو الماضي أن الفلبين انتهكت القانون الدولي بسبب تحركاتها في بحر الصين الجنوبي.

وأضافت الخارجية الصينية، أن بكين تحذر من العواقب التي قد تترتب على هذه التصرفات، مؤكدة تمسكها بحقها في حماية سيادتها ومصالحها في المنطقة.

يُذكر أن بحر الصين الجنوبي يشهد توترات متكررة بين الصين وعدد من الدول المجاورة بسبب النزاعات على السيادة البحرية.