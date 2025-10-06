قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرفة صناعة التكنولوجيا: نجاح استثنائي من 22 شركة مصرية في معرض العراق

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

شهدت بعثة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT" – راعي الصناعة الرقمية – بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين "Expolink" مشاركة متميزة في معرض ومؤتمر العراق لتكنولوجيا المعلومات " ITEX IRAQ 2025 " في دورته الرابعة، والذي عقد مؤخرا في أرض المعارض بمدينة بغداد، حيث ضم الجناح المصري 22 شركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترأس الوفد المصري أحمد السبكي، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس محور تنمية الأعمال الدولية. وتعتبر المشاركة المصرية في المعرض هي الأولى بالنسبة لمعظم الشركات المصرية وحققت نجاحات أكثر من المتوقع لتفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات المصرية لاقتناص فرص الاستثمار والتوسع بالسوق العراقي، وسوف تتبعها زيارات أخرى لمتابعة الاجتماعات والنقاشات التي تمت أثناء المعرض.

وقام بزيارة الجناح المصري المهندس محمود صفراطه، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) لتنمية الأسواق، حيث شارك في فعاليات الافتتاح واستقبل ممثلي الحكومة العراقية في الجناح المصري. كما عقد لقاءً مع الشركات المصرية المشاركة في المعرض، تعرّف خلاله على أبرز منتجاتهم وحلولهم التقنية، وأشاد بجودة ما تقدمه الشركات المصرية من خدمات ومنتجات تكنولوجية. واستمع نائب رئيس الهيئة إلى مقترحات ممثلي الشركات بشأن سبل تعزيز التعاون وفتح مزيد من الأسواق أمام صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري.

كما شهد صفراطه توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين شركة كلاودسوفت فايف" CloudSoft5  "، المصرية وشركة "Al.Qietharah Iraq " العراقية مشيرا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تؤكد قدرة شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية على اختراق الأسواق الخارجية والتوسع في تصدير حلولها التكنولوجية. وأكد نائب رئيس الهيئة حرص "إيتيدا" على تشجيع الشركات المصرية ومساندتها في تعزيز تنافسيتها في مختلف الأسواق وتوسيع تواجدها الخارجي، إلى جانب دعم وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون التكنولوجي المصري – العراقى بما ينعكس إيجابًا على دفع مسيرة التحول الرقمي وتطوير التعاون بين البلدين.

من جهته أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن هذه المشاركة تأتي ضمن استراتيجية "تنمية الأعمال دولياً"، التي تهدف إلى فتح أسواق جديدة وتعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا في المنطقة حيث بحثت العديد من الشركات المصرية بعض المشروعات التي يمكن تنفيذها في مجالات التحول الرقمي وفي مجال التدريب والتعلم وفي المجالات المرتبطة بنظم العدل في دولة العراق الشقيق بالإضافة إلى نظم الشبكات وتأمين البنية التحتية والأمن السيبراني.

أضاف معرض " ITEX " فتح أفاق جديدة لتعزيز التعاون التكنولوجي مع السوق العراقى من خلال قدرة الشركات المصرية على تقديم حلول تكنولوجيه ابتكارية للعديد من التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية العراقية وكذلك المساهمة بقوة فى تسريع عملية التحول الرقمي وانتقال الاقتصاد العراقى الى اقتصاد المعرفة.

من جهته أكد أحمد السبكي، رئيس الوفد وعضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس محور تنمية الأعمال الدولي، تأتي هذه المشاركة تأكيداً لأهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة العراق، اذ لمس الوفد المصري عمق هذه العلاقة من خلال الحفاوة التي احيطت بها البعثة المصرية، منذ وصولها وأثناء مشاركتها بالمعرض وحتى عودتها، كما تمثلت أيضا في زيارة الدكتور نوفل أبو رغيف رئيس هيئة تنظيم الإعلام والاتصالات بالعراق، وممثل دولة رئيس الوزراء العراقي، في افتتاح الجناح المصري ولقائه مع رئيس البعثة المصرية وتعرفه على أنشطة الشركات المشاركة، وأيضا استقباله لعدد من أعضاء البعثة في مقر الهيئة والاستماع إلى عرض مفصل لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر بشقيه الحكومي والخاص.

وأضاف: "شهد الجناح المصري زيارة عدد من كبار المسؤوليين بالحكومة العراقية ومنهم الدكتور ضياء الجميلي مستشار دولة رئيس الوزراء العراقي للذكاء الاصطناعي، للتعرف على أنشطة الشركات المصرية وللتباحث في إنشاء مركز مشترك بين مصر والعراق في مجال تعميق وزيادة المحتوى باللغة العربية في نظم الذكاء الاصطناعي على أن يتم ذلك من خلال تطوير نظم ذكاء اصطناعي لغوية عربية بالعقول العربية". كما زار الجناح أيضا الدكتور فلاح اللامي رئيس الجمعية العراقية لتكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتية وتعرف على شرح أيضا لأنشطة الشركات المشاركة كما تم التباحث لتوقيع مذكرة تفاهم بين كل من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والجمعية العراقية، وتم وضع مسودة المذكرة.

وفيما يتعلق بتوطيد العلاقات التكنولوجية مع السوق العراقي قال السبكى أنه من أهم المطالب، هو ضرورة تسهيل منح تأشيرات السفر للشركات المصرية لدخول العراق، حيث قامت الحكومة العراقية بتسهيل حصول شركات الوفد المصري على التأشيرة في وقت قياسي قبل المعرض، لذا تعمل الغرفة، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، على إيجاد الحلول المناسبة لتيسير أعمال الشركات المصرية، والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة أي تحديات إدارية قد تواجهها مستقبلًا.

وأشاد بحضور المستشار التجاري معتز على – التمثيل التجارى المصرى ببغداد –للجناح وعقد اجتماعات مع الشركات المصرية، كما قام بتقديم الدعم نحو إمداد الشركات المصرية بالتقارير الخاصة عن السوق العراقى وبحث سبل التعاون لتلبية احتياجات الشركات خلال الفترة القادمة من السوق العراقى بعدة قطاعات.

وبالنسبة لدور الغرفة فى تعزيز الشراكة التكنولوجية المستقبلية مع السوق العراقي قال السبكى أن على الشركات المصرية تعزيز حضورها في السوق العراقي بشكل خاص لتحقيق التواجد الفعال والاقتراب من العملاء المرتقبين لعرض حلولهم التكنولوجية وخدماتهم. ومن هذا المنطلق وتأكيدا لدور الغرفة في دعم الشركات المصرية فيما يتعلق بفتح الأسواق الخارجية، فإن الغرفة سوف لا تدخر جهدا في هذا المجال، اذ هناك مسودة اتفاقية سوف يتم التباحث على توقيعها بين الغرفة ونظيرتها الجمعية العراقية لتكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتية والتي تتضمن تشجيع تبادل الزيارات وبناء علاقات العمل بين أعضاء الجهتين الشقيقتين.

وعن أبرز نتائج المشاركة المصرية بالمعرض نوه السبكى الى تأكيد الشركات المشاركة الى نجاحنا، بدرجة اكثر من المتوقع، في مساعدتهم على تحقيق أهدافهم حيث يمكن تلخيص هذه النتائج في القيام بعرض الحلول التكنولوجية الابتكارية والخدمات أمام جمهور واسع من العملاء المحتملين بالسوق العراقي، بجانب الحصول على فرصة للقاء مباشرة مع صناع القرار، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، وأيضا بناء علاقات مع شركات ناشئة، ومزودي خدمات، ومستثمرين، وبحث إمكانية الدخول في تحالفات لتقديم حلول متكاملة، مع تحفيز فرق التطوير والابتكار داخل الشركات لمواكبة ما هو مطروح في المعارض، علاوة على بناء سمعة كشريك موثوق وموجود دائمًا في أهم الفعاليات بالاضافة لفتح أبواب التعاون عابر للحدود بما يسرّع من التحول الرقمي وتوسيع الحصة السوقية بالعراق متوقعا إبرام عدة شراكات من الشركات المشاركة مع العديد من الجهات العراقية المختلفة.

الجدير بالذكر انه شارك في" ITEX " 22 شركة مصرية من مختلف تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء تطوير البرمجيات أو التحول الرقمي بمختلف التخصصات مثل نظم إدارة المؤسسات التعليمية، ونظم إدارة المنشآت الطبية، ونظم إدارة الموارد المؤسسية أو نظم إدارة منشآت الضيافة والمطاعم، ومطوري نظم الواقع الافتراضي والألعاب الإلكترونية، ومقدمي خدمات التدريب والتعلم، ومقدمي خدمات الدعم الفني والشركات المتخصصة في الشبكات وتأمين البيانات والمعلومات ونظم الأمن السيبراني والشركات العاملة في تقديم النظم المالية للحكومات، وأيضا الشركات العاملة في تقديم حلول المدن الذكية ونظم المراقبة والتأمين الفعلي للمنشآت.

