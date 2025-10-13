ترامب: العراق لديه الكثير من النفط ولا يعرف كيف يصرفه

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ممتن للدول العربية والإسلامية التي ساهمت في اتفاق السلام لإنهاء الأزمة في غزة، مشيرا إلى انه أشكر ملك الأردن على موقفه الداعم للوصول لحل الأزمة.

وقال دونالد ترامب ، خلال كلمته التي لقاها بقمة السلام في شرم الشيخ، أن العراق لديه الكثير من النفط ولا يعرف كيف يصرفه، مؤكدا أن الاحتياطيات النفطية العراقية بأنها “كنز استراتيجي” لا يقدر حق قدره.

وتابع الرئيس الأمريكي ترامب، أنه يستغرب من عدم استفادة الشعب العراقي بالشكل الأمثل من هذه الموارد الطبيعية التي تُعدّ من الأكبر عالمياً



