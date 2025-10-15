قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

انفجارات ضخمة تهز قندهار الأفغانية.. وطائرات باكستانية مقاتلة تحلق على الخدود

انفجارات تهز أفغانستان
انفجارات تهز أفغانستان
محمد على

أفادت وسائل إعلام محلية في ولاية قندهار الافغانية بأن انفجارات ضخمة هزت مناطق مختلفة من مدينة قندهار عصر اليوم. 

ولا يزال موقع الانفجارات غير معروف، لكن السكان يقولون إن أصواتها سُمعت في أجزاء كثيرة من المدينة.

وتشير التقارير إلى أنه تم استهداف أكاديمية شرطة قندهار.

من ناحية أخرى، قصفت طائرات حربية باكستانية منطقة سبين بولداك على الحدود الأفغانية الباكستانية حوالي الساعة 3:15 مساءً اليوم.

ووفقًا للمصادر، انخرطت القوات الباكستانية وحركة طالبان في قتال في ثلاث مقاطعات حدودية منذ الليلة الماضية.

 وخلال هذه الاشتباكات، فجرت طالبان "بوابة الصداقة" بين أفغانستان وباكستان ببرميل متفجر.

في غضون ذلك، قُتل صحفيان من التلفزيون الوطني الأفغاني كانا يعملان تحت سيطرة طالبان خلال هذه الاشتباكات.

ولا يزال العدد الدقيق للضحايا من كلا الجانبين غير واضح، ونشرت مصادر طالبان وباكستان تقارير متناقضة في هذا الصدد.

انفجارات ضخمة قندهار باكستان

