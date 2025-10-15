قوات الاحتلال تعتقل 38 فلسطينا من غزة ورفح والضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم "الأربعاء"، 38 فلسطينيا من شرق خان يونس و شمال شرق رفح و الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية، اعتقلت اليوم 9 فلسطينيين أثناء تفقدهم منازلهم في بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب القطاع، كما اعتقلت 15 آخرين في بلدة النصر شمال شرق رفح.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا عددا من المواطنين من مدن الضفة الغربية، حيت اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدتي بيتا وأودلا جنوب نابلس، وداهمت عدة منازل، كما اعتقلت شابا (27 عاما) من مدينة طوباس بعد استدعائه للمقابلة في معسكر سالم قرب جنين، بالإضافة لاعتقال أربعة شبان من مدينة قلقيلية، و خمسة فلسطينيين، وداهمت عدداً من المنازل في محافظة الخليل.

في السياق، استشهد فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلى لهما، في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما نُقلت جثماناهما إلى مستشفى المعمداني، في وقتٍ تدور فيه أنباء عن وجود عدد آخر من الشهداء في المكان ذاته.