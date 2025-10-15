قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب معاكـ سة فتاة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة شاب بعيار ناري في القليوبية
شريف الجبلي يفتتح الجناح الماليزي بمعرض مصر للطاقة 2025
وزارة الطاقة الأوكرانية: انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد بعد ضربات روسية جديدة
الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية
محافظ الأقصر يُوجّه بالتحفظ على عربة حنطور.. و«حفاضات الحصان» السبب
مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
هل أرباح الألعاب الإلكترونية حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يجيب
انتبهوا.. تريند الرجل المشرد خدعة خطيرة تجتاح السوشيال ميديا
ارتقاء 14 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء
يواصل الارتفاع.. سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية
أحمد صبحي: الثقة والغدر جوهر الدراما في مسلسل أزمة ثقة
صرف معاش تكافل وكرامة.. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شريف الجبلي يفتتح الجناح الماليزي بمعرض مصر للطاقة 2025

ولاء عبد الكريم

افتتح النائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس الأعمال المصري الماليزي، الجناح الماليزي بمعرض «إيجيبت إنرجي 2025 – Egypt Energy»، الذي انطلقت فعالياته أمس بالقاهرة، ويستمر خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع الطاقة.

وجاءت مشاركة الدكتور شريف الجبلي في الافتتاح تلبية لدعوة من سفير ماليزيا بالقاهرة، داتو محمد تاريد سفيان، سفير ماليزيا لدى مصر والملحق التجاري الماليزي محمد خيري مايدين، وعدد من ممثلي كبرى الشركات الماليزية العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة.

ماليزيا دولة رائدة في مجالات التكنولوجيا الصناعية

وأكد الدكتور شريف الجبلي أن المشاركة الماليزية في معرض مصر للطاقة تعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن ماليزيا تُعد من الدول الرائدة في مجالات التكنولوجيا الصناعية والطاقة، وهو ما يمثل فرصة لتعزيز التعاون ونقل الخبرات المتقدمة إلى السوق المصري.

وقال الجبلي إن معرض مصر للطاقة يمثل منصة مهمة لدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، محليًا ودوليًا، موضحًا أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو التحول لمركز إقليمي لتجارة الطاقة بفضل مشروعات البنية التحتية العملاقة التي تنفذها الدولة، وتبنيها سياسات تشجع الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وتشهد الدورة الرابعة والثلاثون من معرض مصر للطاقة 2025 مشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والشركات العالمية، حيث يقام المعرض تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البيئة، بهدف تعزيز ريادة مصر الإقليمية في مجال الطاقة المستدامة وتطبيق أحدث معايير السلامة والتقنيات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.

ويُعد معرض مصر للطاقة أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في إفريقيا والشرق الأوسط، ويُسهم في تبادل الخبرات والابتكارات بين الدول والشركات العالمية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي. 

