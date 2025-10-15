ختام الأربعاء.. اللون الأخضر يسيطر علي أسواق المال العربية وبورصة مصر تقود الارتفاعات

أداء أسواق المال العربية ختام تعاملات الأربعاء:

البورصة المصرية تربح 15 مليار جنيه في ختام التداولات

أسواق المال الإماراتية تربح 10 مليارات درهم

مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي ينهي مرتفعا

بورصة قطر تغلق تعاملات اليوم منخفضة

سيطر اللون الأخضر علي أسواق المال العربية، إذ ارتفعت بورصات مصر، الإمارات، مسقط، الأردن، البحرين، السعودية وتراجعت الكويت، قطر.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025.

أسواق المال العربية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.679 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 37654 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 46042 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 16957 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 4155 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 11566 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 15273 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3785 نقطة.

سوق الأسهم السعودية

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول" تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع ليواصل الصعود بدعم 3 قطاعات كبرى، متجاهلاً تراجعات قطاع الاتصالات ، وارتفاع بحركة التداولات.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعاً 0.74% مضيفاً 86.23 نقطة إلى رصيده، ليصل إلى مستوى 11,682.23 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى 6.68 مليار ريال، مقارنة بـ5.83 مليار ريال من خلال 345.570 مليون سهم مقابل 267.95 مليون سهم مقارنة بجلسة أمس الثلاثاء.

وارتفع قطاع الطاقة بنحو 0.98%، وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.71%، كما زاد قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.31%، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.4%.

وشهد السوق الموازي أداءً سلبياً، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعاً 0.2%؛ بخسائر بلغت 51.99 نقطة، هبطت به إلى مستوى 25,637.29 نقطة.

أسواق المال الإماراتية

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام اليوم، مع تزايد التوقعات بشأن مزيد من خفض أسعار الفائدة.

ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.097 % إلى مستوى 6039 نقطة، وسط تعاملات بحجم 319.706 مليون سهم بقيمة 935.556 مليون درهم.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 1.018 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، بمكاسب بلغت 10 مليارات درهم.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.096 % إلى مستوى 10120 نقطة، وسط تعاملات بحجم 361.053 مليون درهم بقيمة 1.322 مليار درهم.

ورغم ارتفاع المؤشر، فقدت أسهم أبوظبي 3 مليارات درهم من قيمتها السوقية لتصل إلى 3.123 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم.

واستقطبت أسهم دبي وأبوظبي سيولة بقيمة إجمالية بلغت 2.257 مليار درهم، توزعت على 37.407 ألف صفقة.

بورصة مسقط

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.23 % ليغلق عند مستوى 5,252.12 نقطة، رابحاً 12.05 نقطة عن مستوياته بجلسة أمس الثلاثاء.

ودعم ارتفاع المؤشر صعود الأسهم القيادية، وارتفاع المؤشرات القطاعية مجتمعة، وتصدرها الخدمات بنسبة 0.83 %،وارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.39 % وكان الصناعة أقل ارتفاعاً بنسبة 0.29 %.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 354 مليون ورقة مالية، مقابل 331.41 مليون ورقة مالية بالجلسة السابقة.

وارتفعت قيمة التداولات خلال الجلسة إلى 69.56 مليون ريال، مقارنةً بنحو 36.12 مليون ريال جلسة أمس الثلاثاء.

بورصة عمان

سجلت بورصة عمان ارتفاعا في مؤشراتها بنهاية تعاملات اليوم، إذ بلغ حجم التداول الإجمالي نحو 13.8 مليون دينار أردني ، ما يعادل نحو 19.5 مليون دولار أمريكي، بعد تداول 5.6 مليون سهم من خلال 4900 عقد.

وارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم ليغلق عند 3259 نقطة، بزيادة نسبتها 0.72% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، وجاء هذا الارتفاع بدعم من القطاع المالي الذي صعد بنسبة 1.18%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة طفيفة بلغت 0.03%، في حين تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.42%.

وأظهرت بيانات البورصة أن من بين 103 شركات تم تداول أسهمها خلال الجلسة، ارتفعت أسعار أسهم 41 شركة، فيما تراجعت 33 شركة، واستقرت 29 شركة عند مستوياتها السابقة.

بورصة البحرين

أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع بدعم أسهم قطاعين، المال والسلع الاستهلاكية الأساسية.

ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.03 % إلى مستوى 1971 نقطة، وسط تعاملات بحجم 6.266 مليون سهم بقيمة 1.371 مليون دينار، توزعت على 103 صفقات.

بورصة قطر

أغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم منخفضة؛ بضغط تراجع 4 قطاعات.



انخفض المؤشر العام بنسبة 0.49% ليصل إلى النقطة 10693.47، فاقداً 52.45 نقطة عن مستوى أمس الثلاثاء.



أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها قطاع النقل بـ1.73%، بينما ارتفعت 3 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ0.59%.

تراجعت السيولة إلى 362.82 مليون ريال، وانخفضت أحجام التداول عند 122.39 مليون سهم، وتم تنفيذ 22.85 ألف صفقة..

بورصة الكويت

أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم على تراجع جماعي، بضغط تراجع 3 قطاعات.

انخفض مؤشرا السوق الأول والعام بنسبة 0.15% و0.17% على التوالي، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.31%، وهبط "الرئيسي 50" بـ0.13% عن مستوى الثلاثاء الماضي.

وسجلت البورصة تداولات بقيمة 152.71 مليون دينار، وزعت على 708.99 مليون سهم، بتنفيذ 30.49 ألف صفقة.

وأثر على الجلسة تراجع 3 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بواقع 2.09%، بينما ارتفع 9 قطاعات في مقدمتها الخدمات المالية بـ1.49%، واستقر قطاع الرعاية الصحية.

