رشا عبد العال: زيارة مكتبة الإسكندرية تعكس أهمية الثقافة والمعرفة في بناء وعي وطني

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال زيارتها إلى مكتبة الإسكندرية استجابة لدعوة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وأتت هذه الزيارة في إطار حرص مصلحة الضرائب المصرية على التواصل مع مختلف المؤسسات الوطنية الرائدة، التي تمثل منارات للفكر والعلم والثقافة، مشيرة إلى أن مكتبة الإسكندرية ليست مجرد مكتبة بل تعد واحدة من أهم الصروح الثقافية في العالم، ومركزًا للتنوير والمعرفة يسهم في بناء الوعي الوطني ودعم جهود الدولة في التنمية المستدامة.

وقالت رشا عبد العال إن مكتبة الإسكندرية تمثل نموذجًا عالميًا في التحول الرقمي وإدارة المعرفة، وهو ما يتماشى مع توجهات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تنفيذ التحول إلى مصلحة رقمية عصرية تعتمد على العلم والابتكار والتكنولوجيا في إدارة العمل الضريبي.

تعاون مالي ثقافي

وأضافت قائلة «نحن نؤمن بأن بناء الإنسان لا يقل أهمية عن بناء الاقتصاد، وأن الثقافة والوعي الضريبي هما جناحان رئيسيان لنجاح المنظومة الحديثة التي نسعى لتطبيقها، ومن هنا تأتي أهمية التعاون بين مصلحة الضرائب والمؤسسات الثقافية والتعليمية الكبرى مثل مكتبة الإسكندرية والتي تتميز بريادتها وتنوع خدماتها في هذا المجال، لنشر الوعي العام، وتعزيز قيم الالتزام والمسؤولية.

وأشارت رشا عبد العال، إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل حاليًا على إعداد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تهدف إلى إزالة التحديات أمام الممولين وتشجيعهم على الانضمام للمنظومة الرسمية، مؤكدة أن الإصلاح الضريبي لا يقتصر فقط على القوانين والإجراءات، بل يشمل أيضًا بناء ثقافة مجتمعية قائمة على الوعي والفهم المشترك بين الدولة والممول.

وأعربت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تقديرها البالغ لإدارة مكتبة الإسكندرية والعاملين بها، لما يبذلونه من جهد كبير في نشر الثقافة والمعرفة ودعم التواصل بين الأجيال، مؤكدة أن مكتبة الإسكندرية تعد رمزًا للحضارة المصرية وواجهة مشرفة للدولة أمام العالم، ومصدر إلهام لكل مؤسسة تطمح إلى التطوير والتميز.

ومن الجدير بالذكر أنه استقبل سيادتها كل من الدكتور محمد سليمان، نائب مدير المكتبة ، رضوى الأمير، قائم بأعمال رئيس القطاع المالي والإداري.