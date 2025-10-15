مصلحة دمغ المصوغات تعتمد أول معمل X-RAY في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط لفحص الذهب

اعتمدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين رسميًا أول معمل X-RAY في مصر ولإفريقيا والشرق الأوسط، بعد حصوله على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC)، ليكون نقلة نوعية في فحص وتحليل المشغولات الذهبية.



وأوضح رئيس المصلحة الدكتور حمدي الحماحمي، أن المعمل الجديد متخصص في تحديد عيارات الذهب والتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية، ويستخدم أيضًا في تحليل العينات الحساسة التي يُخشى تعرضها للتلف أثناء الفحص، بما يضمن أعلى مستويات الدقة والجودة في العمل.



وأكد الحماحمي أن هذا الإنجاز يمثل تطورًا كبيرًا في البنية التحتية الفنية والتقنية للمصلحة، ويعكس التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية برفع كفاءة المعامل الفنية ودعم التطوير المؤسسي، ليصبح معمل X-RAY نموذجًا يحتذى به على المستوى المحلي والدولي.

تعزيز الثقة في السوق المصري

وأشار رئيس المصلحة إلى أن اعتماد المعمل سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة بسوق الذهب المصري وضمان جودة المشغولات المطروحة للمستهلكين، مع استمرار جهود المصلحة في تنفيذ خطة تطوير منظومة الدمغ والتحليل وفق المعايير الدولية.



ويمثل هذا الإنجاز خطوة استراتيجية لتعزيز الرقابة على صناعة الذهب وتحسين جودة المشغولات في مصر، بما يدعم الاستثمار في القطاع ويحافظ على حقوق المستهلكين.

